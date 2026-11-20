Левски следи 23-годишния полски нападател Шимон Влодарчик от Щурм Грац, съобщават полски медии. Той е сред вариантите за подсилване на атаката на столичния клуб през зимния трансферен прозорец.

Ръководството на Левски търси както централен нападател, така и дясно крило. Влодарчик е една от обсъжданите опции за върха на нападението, но до момента не са водени преговори за евентуалното му привличане.

Полякът е част от Щурм Грац от юли 2023 година. Договорът му с австрийския клуб е до лятото на 2027 година, което означава, че евентуален трансфер би изисквал споразумение между двата клуба.

Влодарчик е оценяван на около 750 000 евро. През лятото интерес към него проявяваха швейцарският Тун, словенският Целие и няколко клуба от Полша, но до сделка не се стигна.

Нападателят има 16 мача за националния отбор на Полша до 21 години, в които е отбелязал 7 гола. Той е един от няколкото футболисти, разглеждани от Левски за зимното подсилване на състава.