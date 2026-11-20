Олимпиакос победи Реал Мадрид с 92:76 в домакински мач от 13-ия кръг на Евролигата. Гръцкият тим реши двубоя още през първото полувреме, след което запази убедителната си преднина до края. Частите завършиха 19:14, 31:19, 23:19 и 19:24. На почивката домакините водеха с 50:33.

Александър Везенков записа 14 точки, 7 борби и 1 асистенция за 25 минути и 42 секунди на паркета. Българският национал реализира 5 от 13-те си стрелби от игра – 2 от 5 за две точки и 3 от 8 от тройката. Коди Милър-Макинтайър също прекара близо 26 минути в игра и приключи с 5 точки, 6 асистенции и 2 борби.

Най-резултатен за победителите беше Тайрик Джоунс. Центърът вкара 22 точки, овладя 8 борби и завърши с най-висока ефективност в мача. Еван Фурние добави 17 точки и 5 асистенции, а Тайсън Уорд се отчете с 10 точки и 4 борби.

За Реал Мадрид Тео Маледон отбеляза 17 точки и взе 3 борби. Деймиън Джоунс записа дабъл-дабъл с 10 точки и 11 борби, но испанският тим не успя да се върне в мача след голямото изоставане на почивката.

Двубоят се игра в SUNEL Arena заради ремонтите на залата „Мира и приятелството“ в Пирея. Преди началото треньорът на Олимпиакос Георгиос Барцокас заяви: „Очакваме много труден и оспорван мач.“

След успеха Олимпиакос е с 10 победи и 3 загуби и заема второ място в класирането. Реал Мадрид е девети със 7 успеха и 6 поражения. Победата беше втора за гръцкия тим над испанския състав през сезона след успеха на Олимпиакос във финала на Евролигата през май.