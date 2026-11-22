Макс Верстапен спечели Гран при на Лас Вегас във Формула 1. Пилотът на Ред Бул завърши пред Ландо Норис и Оскар Пиастри, които осигуриха двойно присъствие на Макларън на останалите две места на подиума.

Състезанието на пистата „Лас Вегас Стрип“ беше с дължина 50 обиколки, а официалната дистанция достигна 309,958 километра. Трасето е дълго 6,201 километра и включва 17 завоя.

Верстапен потегли от първа позиция

Кими Антонели спечели квалификацията с време 1:33.893 минути, но получи наказание от пет места на стартовата решетка. Така Верстапен, който даде второ време в съботната сесия, зае първата позиция преди старта.

Норис потегли трети, докато Пиастри трябваше да започне от 17-о място заради наказание от 10 позиции. Разместванията на стартовата решетка поставиха двамата съотборници в различни изходни позиции, но в края на дистанцията те завършиха съответно втори и трети.

Победа преди финалните три състезания

Преди надпреварата Верстапен заяви, че не се интересува от страничните елементи около състезанието и е концентриран върху резултата: „Тук съм, разбира се, за да опитам да спечеля. Това е важното за мен.“

След Гран при на Лас Вегас сезонът продължава с надпреварата в Катар между 27 и 29 ноември. Последният старт за годината ще бъде Гран при на Абу Даби между 4 и 6 декември.

Източници: formula1.com, reviewjournal.com