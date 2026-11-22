Бока Хуниорс спечели Копа Судамерикана за трети път, след като победи Атлетико Минейро с 2:0 във финала в Баранкиля. Двубоят се игра на стадион „Метрополитано Роберто Мелендес“ пред повече от 60 000 зрители.

Сантяго Аскасибар даде преднина на аржентинския тим в 16-ата минута. Малко след началото на второто полувреме Мигел Мерентиел отбеляза втория гол и оформи крайния резултат.

С успеха Бока прекъсна 18-годишното си чакане за международен трофей. Предишното отличие на клуба извън Аржентина беше спечелената през 2008 г. Рекопа Судамерикана.

„Това е най-важното, без съмнение, заради значението, което този клуб има за мен“, заяви капитанът Леандро Паредес след финала. Полузащитникът допълни, че за него е било важно Бока отново да спечели международна купа след дългия период без трофей.

Трети трофей и рекорд в турнира

Бока Хуниорс спечели Копа Судамерикана и през 2004 и 2005 г. Така аржентинският клуб вече има три титли и излезе еднолично начело в историческата класация на надпреварата.

Финалът в Колумбия беше и първият международен трофей за отбора под ръководството на Родолфо Ариабарена. Атлетико Минейро остана без купа след третото си поредно загубено континентално финално изпитание.

Бока започна пътя си към трофея след отпадането си от Копа Либертадорес. В елиминациите аржентинците отстраниха О'Хигинс след изпълнение на дузпи, а след това преминаха през Реколета, Сао Пауло и Вашку да Гама.

Титлата осигури на Бока Хуниорс място в груповата фаза на Копа Либертадорес през 2027 г. Аржентинският клуб ще участва и в Суперкупата на Южна Америка, където ще срещне победителя в Копа Либертадорес 2026.

Бока продължава битката за още трофеи

След триумфа в Баранкиля Бока Хуниорс ще се насочи към финала за Купата на Аржентина срещу Платенсе. Двубоят е насрочен за 2 декември 2026 г.

Аржентинският тим вече спечели годишното класиране в местното първенство и има възможност да завърши сезона с още отличия.

Източници: efe.com, tycsports.com, unitel.bo