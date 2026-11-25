Полузащитникът на Трабзонспор Фабиньо очаква с интерес предстоящото гостуване на ЦСКА от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Бившият футболист на Ливърпул сподели впечатленията си от стадион „Българска армия“, коментира очакваната атмосфера и отличи качествата на халфа на „червените“ Стефано Сенси.

Бразилецът, който е печелил титлите във Висшата лига и Шампионската лига с Ливърпул, подчерта, че основната цел пред турския тим е класиране сред първите осем в турнира. За да я постигне, Трабзонспор трябва бързо да се върне към победите след поражението в предишния си двубой.

„Целта ни е да сме в първата осмица. Въпреки че изиграхме добре последния си мач, загубихме. Да се завърнем на победния път е важна цел за нас“, заяви Фабиньо.

Халфът остана впечатлен от условията на стадион „Българска армия“ и от посрещането на турския отбор в София. Той изрази очакване за добра футболна атмосфера по време на срещата.

„Наистина е чудесно да съм тук. Видях терена – чудесен е. Мисля, че ще има хубава атмосфера. Бяхме посрещнати много добре тук и се надяваме на хубав мач утре“, сподели бразилецът.

За Фабиньо двубоят ще има и лично значение, тъй като досега не е играл на българска земя. Опитният полузащитник определи това като ново предизвикателство и подчерта, че очаква с удоволствие да усети атмосферата на трибуните.

„Никога досега не съм играл в България. Това ще бъде нова възможност за мен. Въпреки че атмосферата ще бъде създадена от феновете на нашия съперник, е чудесно да се играе в такава обстановка“, добави той.

В края на пресконференцията Фабиньо коментира и един от футболистите, от които Трабзонспор ще трябва да се пази най-много. Бразилецът даде висока оценка на Стефано Сенси, като припомни опита му в италианския футбол и подчерта, че битката в средата на терена може да се окаже решаваща.

„Сенси е добър футболист, играл е в големи отбори в Италия. Аз и моите съотборници искаме да покажем добра игра в центъра на терена. Ще се опитаме да спрем както него, така и останалите офанзивни футболисти“, завърши Фабиньо.

Думите на бившия играч на Ливърпул показват, че Трабзонспор подхожда с уважение към ЦСКА, но пристига в София с ясна амбиция – да спечели трите точки и да запази шансовете си за място в челната осмица.