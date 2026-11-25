Виктор Гьокереш заяви, че Арсенал няма да губи енергия с темата за евентуалните санкции срещу Манчестър Сити. Двата отбора ще се срещнат в неделя, 29 ноември, на стадион „Емирейтс“, а двубоят ще бъде първият помежду им, след като през септември независима комисия призна Сити за виновен в сериозни нарушения на финансовите правила на Висшата лига.

Манчестър Сити обжалва решението, а окончателното наказание все още не е определено. Според правилата на Висшата лига възможните санкции включват глоба, отнемане на точки и други спортни мерки.

Попитан дали потенциалното наказание може да промени изхода от шампионатната надпревара, Гьокереш отговори:

Не. Ситуацията е такава, каквато е. Ние сме съсредоточени върху мача в неделя. Не можем да влияем на ситуацията. Това няма нищо общо с нас. Затова не влагаме никаква енергия в това.

Изказването на шведския национал бе разпространено от Press Association. Преди срещата Манчестър Сити изостава с шест точки от Арсенал, който завърши миналия сезон като шампион. Сити е спечелил само един от последните си седем мача във всички турнири и има една точка в последните си четири двубоя от Висшата лига.

Въпреки колебливите резултати нападателят предупреди, че съперникът остава опасен заради качеството на състава си.

Сити все още разполага с много добри играчи. Понякога се случва да има период, в който резултатите не идват постоянно - това е нормално за всеки клуб. В неделя ни чака труден мач. Но големите двубои винаги са интересни. Ще бъде хубав мач.

Гьокереш се разписа при равенството 1:1 с Борусия Дортмунд в Шампионската лига във вторник и се надява да започне като титуляр срещу Манчестър Сити.

28-годишният футболист заяви, че целта на Арсенал е да защити титлата си и да спечели поредни шампионати във Висшата лига.

Винаги искаме да печелим титли. Знаем колко е трудно във Висшата лига предвид естеството на мачовете и нивото на отборите, но разполагаме с невероятен състав, така че това е целта. Всеки ден се мотивираме взаимно, за да постигнем това.

„Артилеристите“ ще търсят победа в директния сблъсък, който може да увеличи преднината им пред Манчестър Сити или да върне съперника в борбата за първото място.