Елизара Янева започна с категорична победа участието си на турнира W75 на твърда настилка в зала в Търнава, Словакия. Водачката в схемата се наложи над представителката на домакините Катарина Якубцова с 6:0, 6:0 за 48 минути. Надпреварата е с награден фонд 60 000 долара.

Българката имаше пълен контрол над двубоя. Янева наниза четири аса и допусна само една двойна грешка, докато Якубцова направи четири двойни грешки. Българската тенисистка реализира шест от осемте си възможности за пробив, а съперничката ѝ не стигна до нито една точка за пробив.

В следващия кръг Янева може да се изправи срещу друга българка. Лидия Енчева трябва да играе срещу квалификантката Беатрисе Зелтина от Латвия, като победителката от този мач ще определи евентуалната съперничка на водачката в схемата.

Третата българска представителка в схемата на сингъл е Изабелла Шиникова. След като премина през квалификациите, тя трябва да срещне друга квалификантка - Лайма Владсон от Узбекистан. Двете вече продължават и на двойки, където са четвъртфиналистки.

На четвъртфиналите Шиникова и Владсон ще играят срещу поставените под номер 1 Маделайн Брукс от Великобритания и Делейна Хюит от САЩ. Българката и партньорката ѝ започнаха турнира на двойки с победа над Катерина Лазаренко и Аля Сеница с 6:4, 7:5.