Президентът на Барселона Жоан Лапорта обвини Реал Мадрид, че постоянно използва името на каталунския клуб, за да популяризира собствената си позиция. Той говори в Баку преди мача на Барселона със Сабах от Шампионската лига.

„В един момент ще трябва да започнем да им искаме авторски права, защото рекламират имиджа си за наша сметка. Използват името и образа на Барселона по неподходящ начин. Те знаят да говорят само за това. Обсебени са от Барселона“, заяви Лапорта.

Той насочи вниманието и към обсъжданията за евентуална промяна в собствеността на Реал Мадрид. Според Лапорта мадридският клуб трябва да представи ясно своя проект, вместо да коментира постоянно Барселона. Реал Мадрид обаче официално отхвърли твърденията, че клубът може да бъде продаден. Президентът Флорентино Перес заяви, че Реал Мадрид не се продава и че съдбата му ще продължи да бъде решавана от неговите членове.

„Смятам, че по този начин се опитват да отклонят вниманието от други проблеми, които имат. Вече две години не печелят нищо. Барселона не е тяхна работа. Нека оставят останалите на мира и се погрижат за това, което се случва в собствения им дом“, каза президентът на Барселона.

Без споразумение по спора с Флорентино Перес

Изявленията на Лапорта съвпаднаха с помирителната процедура между Барселона и Флорентино Перес в Мадрид. Срещата приключи без споразумение, след като представителите на каталунския клуб поискаха оттегляне или поправка на твърденията на президента на Реал Мадрид за случая „Негрейра“.

Барселона смята, че направените от Перес обвинения не отговарят на истината. Лапорта заяви, че клубът ще продължи съдебната процедура, ако не бъде направена корекция.

„Бяха направени изключително тежки твърдения, които не отговарят на истината. Наше задължение е да защитаваме интересите на Барселона“, каза Лапорта.

Спорът е свързан с публични изказвания на Перес за случая „Негрейра“, по който Барселона е разследван за плащания към компании, свързани с бившия заместник-председател на съдийската комисия в Испания Енрикес Негрейра. Самият Лапорта отхвърля твърденията, че клубът е получил спортно предимство.

Лапорта защити Фермин Лопес

Президентът на Барселона коментира и дисциплинарния казус с Фермин Лопес. Халфът получи директен червен картон от резервната скамейка при победата с 3:2 над Виляреал на 22 ноември заради протести срещу съдийството.

Барселона вече е внесла възражения и настоява санкцията да бъде определена в минимален размер. Според публикуваните разяснения по случая възможното наказание може да бъде от два до три мача, но окончателното решение все още не е обявено.

Лапорта заяви, че Фермин му е обяснил случилото се и че напрежението по време на футболен мач може да доведе до подобни реакции. Той добави, че уважава съдиите и решенията, които те вземат според собствената си преценка.