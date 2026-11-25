Всички са уморени от войната в Украйна и Европа не може да изгради нова архитектура на сигурността без Русия, заявява беларуският президент Александър Лукашенко в пространно интервю за френското издание „Поан“.

По думите му Беларус има централно място в бъдещите разговори за сигурността на континента. Лукашенко посочва Полоцк като географския център на Европа и заявява, че страната му не може да бъде пренебрегвана при решенията за европейския ред.

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Лукашенко предупреждава за световен конфликт

Беларуският лидер твърди, че отказът от диалог с Русия е сериозна грешка. Според него убеждението, че Москва не може да постигне военна победа в Украйна, не е достатъчна причина за изключването ѝ от преговорите.

„В Европа не може да има архитектура на сигурността без Изтока, без Русия“, заявява Лукашенко. Той предупреждава, че подобен подход може да доведе до трета световна война, включително до ядрена конфронтация.

Лукашенко свързва руските искания с разширяването на НАТО на изток. Той твърди, че след края на Студената война Западът е дал обещания на Русия, които по-късно са били нарушени. Като пример посочва Будапещенския меморандум от 1994 г., свързан с отказа на Украйна от ядрено оръжие.

По думите му Русия и Съединените щати са били сред гарантиращите страни по документа заедно с Украйна, Беларус и Казахстан. Лукашенко заявява, че Москва е получила уверения за сигурност и ненапредване на НАТО към нейните граници, но тези ангажименти не са били изпълнени.

Призив Европа да участва в преговорите

Беларуският президент заявява, че европейските държави трябва да седнат на масата за преговори. Той казва, че е защитил тази позиция по време на разговори с руския президент Владимир Путин и с руските представители, участващи в преговорния процес.

Според Лукашенко впечатлението, че Русия не иска европейско участие, не отговаря на действителността. Той определя започналия нов кръг на разговори и включването на европейски държави като напредък за бъдещето на континента.

Лукашенко посочва, че поддържа постоянен контакт с френския президент Еманюел Макрон. По думите му двамата обсъждат мира в Украйна, ролята на Русия и Беларус и бъдещата сигурност на Европа.

Възможно ли е изтегляне на ракетите от Беларус

Попитан дали руските ракети в Беларус, способни да носят ядрено оръжие, могат да бъдат изтеглени в замяна на ангажимент Западът да не разполага свои ракети и ядрени оръжия близо до руските граници, Лукашенко отговаря, че подобен сценарий не е изключен.

„Най-важното е да има мир“, заявява той и добавя, че подкрепя всяко решение, което допринася за уреждането на ситуацията в Украйна, спира смъртта на хората и гарантира стабилност в Европа.