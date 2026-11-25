Старши треньорът на Трабзонспор Томас Райс очаква с интерес предстоящия сблъсък с ЦСКА от основната фаза на Лигата на конференциите. На пресконференцията преди двубоя германският специалист говори за предстоящото изпитание, липсата на гостуващи фенове и отношенията си с наставника на „червените“ Маркус Гиздол.

Райс подчерта, че познава отлично своя колега и очаква труден мач между двата отбора. Той отбеляза, че срещата ще се проведе без подкрепата на привържениците на турския тим, но изрази надежда, че на стадиона ще има добра атмосфера.

„Утре ще играем без фенове. За съжаление не можем да променим тази ситуация. Това не е първият ни мач в Европа като гост без подкрепата на нашите фенове. Стадионът е хубав, атмосферата ще е добра. Треньорът на нашия съперник е човек, с когото се познаваме добре, така че ще стане хубав мач“, заяви Райс.

Германският специалист не скри и положителните си впечатления от завръщането в България, където в миналото работи начело на Лудогорец.

„Благодаря за топлото посрещане. Щастлив съм отново тук, в България. Мачовете от първенството и тези от евротурнирите са много различни. Докато бях в България, не видях много хубава атмосфера. Дано утре бъде такава“, коментира той.

Особено внимание Райс отдели на отношенията си с Маркус Гиздол. Двамата се познават от престоя си в турския футбол, като настоящият наставник на ЦСКА е работил в Самсунспор преди Райс. Треньорът на Трабзонспор очаква оспорван тактически сблъсък и призна, че с нетърпение чака срещата със своя познат.

„Маркус и аз се познаваме много добре. Той работи в Самсун преди мен. Опитва да създаде добър дух в отбора. Няма да е лесно, ще е трудно и за двама ни. Нетърпелив съм да се изправим един срещу друг. През лятото се видяхме в Турция. Аз дойдох първи в България, а след това и той“, разкри германецът.

Райс обърна внимание и на ситуацията в основната фаза на турнира. Според него ЦСКА има по-голяма нужда от точки в предстоящия двубой, което допълнително повишава залога на срещата.

Наставникът коментира и бившия си клуб Лудогорец, като изрази увереност, че разградчани ще продължат да се борят за върха в българския футбол.

Що се отнася до Трабзонспор, турският тим ще търси задължителна реакция след загубата от Фрайбург в предишния си мач от турнира. Райс подчерта, че на отбора му предстоят три важни срещи, в които трябва да постигне добри резултати, за да се пребори за място в топ 8.