Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че „сините“ ще излязат с амбиция за победа при гостуването на Олимпик Марсилия в петия кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е в четвъртък, 26 ноември, от 19:45 часа на стадион „Велодром“.

Пресконференцията на испанския наставник започна с близо 25 минути закъснение и продължи по-кратко от очакваното. В изказването си Веласкес подчерта, че основното напрежение е върху френския тим, който ще трябва да преследва задължителна победа пред собствена публика. Въпреки това той увери, че Левски няма да пътува до Марсилия само за участие, а ще търси възможност да спечели.

Треньорът припомни колко важно е било гостуването на Крайова, което е осигурило на столичани място в основната фаза на европейския турнир след 16-годишно отсъствие. Според него настоящата кампания е ценна възможност за клуба да трупа опит и да продължи развитието си.

Веласкес изрази задоволство от представянето на футболистите и от идентичността, която отборът е изградил през сезона. Той призова играчите да се насладят на предстоящия сблъсък, но същевременно да запазят концентрацията си и да покажат познатото си лице на терена.

Испанецът отбеляза и повишената увереност в състава, дошла след добрите резултати и представянията в последните месеци. Наставникът обаче предупреди, че Левски трябва да бъде реалистичен относно разликата между двата клуба.

По думите му бюджетът на Олимпик Марсилия е между 12 и 14 пъти по-голям от този на българския тим, а французите имат значително повече опит в Шампионската лига и Лига Европа. Веласкес смята, че „сините“ трябва да компенсират това с максимално себераздаване, дисциплина и отговорност.

Въпреки сериозното предизвикателство Левски пристига във Франция с ясна цел – да се представи на високо ниво и да се опита да си тръгне с победа от „Велодром“.