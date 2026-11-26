Рубен Аморим призова Милан да играе за победа при гостуването си на Олимпиакос в петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят на стадион „Георгиос Караискакис“ в Пирея започва в 19:45 часа българско време.

„За да бъдеш добър отбор, трябва да се представяш добре както в първенството, така и в Европа, особено когато играеш за Милан. Намираме се в началото на процеса и се нуждаем от всички. Всеки трябва да бъде готов, защото в големите клубове няма оправдания“, заяви Аморим.

Милан има само три точки след първите си четири мача в турнира. Италианският тим победи Залцбург, но загуби от Бенфика, Борнемут и Ференцварош. Олимпиакос е в горната част на класирането с 10 точки след три победи и равенство.

Португалският треньор не прие твърдението, че промените в състава са довели до предишните неуспехи на Милан в Европа.

Аморим посочи две конкретни области, в които очаква реакция от отбора. Според него Милан трябва да подобри действията си в последната третина на терена и да работи върху защитата, тъй като допуска голове почти във всеки мач.

Треньорът определи Олимпиакос като компактен и агресивен отбор, който играе особено силно пред собствената си публика и често променя състава си.

Олимпиакос влиза в срещата след домакинска победа с 6:2 над Ираклис в гръцкото първенство. В Лига Европа тимът е непобеден, а домакинската му серия в турнира вече включва девет мача без загуба.

За Милан Томори е възстановен и може да се завърне в състава. Извън групата остават Бартезаги, Камарда и Модрич. След мача в Пирея италианският тим ще продължи европейската си кампания с домакинство на Съндърланд на 10 декември.