Мексиканският футболист Луис Алберто Риос Чавес беше убит при въоръжено нападение на футболно игрище в Ирапуато, щата Гуанахуато. 26-годишният играч е бил прострелян на 22 ноември на комплекса „Ла Естрея“ в квартал „Лас Делисиас“. При стрелбата е ранен и друг мъж, съобщиха мексикански медии.

По данни на местните власти нападението е извършено след футболен мач. В района са пристигнали въоръжени лица с мотоциклет, които са открили огън и са избягали. Риос Чавес е починал на място, а раненият мъж е бил откаран в болница с частен автомобил. Към последните публикувани данни няма съобщения за задържани, а мотивът за престъплението не е обявен.

Шампион в третото ниво на мексиканския футбол

Риос Чавес, познат сред съотборниците си като „Ел Море“, е играл както в аматьорски турнири, така и в третата дивизия на Мексико. С Брухос де Сан Франсиско дел Ринкон той печели шампионската титла в третото ниво на местния футбол.

В последния период от кариерата си футболистът е част от Арандас FC, който участва в аматьорски състезания. Той е работил и като преподавател в детска футболна академия, където е обучавал млади играчи. За смъртта му бяха публикувани послания от клубове, лиги, съотборници и други представители на футболната общност в Гуанахуато.

Ще засилят охраната около футболните игрища

След нападението Секретариатът по сигурността на Ирапуато обяви, че ще увеличи патрулите около спортните терени и ще координира мерките с ръководителите на местните лиги. Ръководителят на ведомството Консуело Крус Галиндо заяви: „Имаме много важна координация с лидерите на лигите за всички срещи, които се провеждат, включително и през седмицата, и те ни предоставят програмата си.“

Според същата информация мачът, след който е станала стрелбата, не е бил включен в графика, предоставен предварително на властите. Разследването на убийството продължава, като към публикуваните до 26 ноември данни няма официално посочени извършители или задържани лица.