Върху Судариума от Овиедо може да са останали следи от превръзки, с които лененият плат е бил притиснат към главата на починал човек. До този извод стига екип от Университета на Овиедо, който е съчетал цифров анализ на древната тъкан с лабораторен експеримент.

Судариумът е плат с размери приблизително 84 на 53 сантиметра. Той е покрит с петна, традиционно свързвани с кръв и телесни течности, а християнската традиция го определя като кърпата, поставена върху главата на Исус след разпятието.

Какво показва експериментът

Изследването е публикувано в Journal of Cultural Heritage под заглавие „Morphometric and experimental evidence for a cranial bandage hypothesis in the Sudarium of Oviedo“. Авторите са анализирали високорезолюционни изображения на плата, след което са направили възстановка с модел на човешка глава, ленена тъкан, превръзки и затоплен симулант на кръв.

Снимка: Shutterstock

При промяна на положението на главата и начина, по който платът е закрепен, се получили следи, сходни с част от наблюдаваните върху Судариума. Според изследователите линейните структури и натрупванията на течност могат да са резултат от външен натиск, упражнен от превръзки или други гъвкави материали.

На 2 юли е проведено и деветчасово неинвазивно изследване на оригиналната тъкан. То включва 3D сканиране, рентгенови лъчи и други методи за документиране и анализ. Педро Пейнадо е водещ автор на научната публикация.

Връзката с Торинската плащаница

Най-спорната част от работата е сравнението между Судариума и Торинската плащаница. Последната е ленено платно с размери около 4,4 на 1,1 метра, върху което се вижда отпечатък на мъжко тяло отпред и отзад.

Предварителен компютърен анализ на Пейнадо сочи възможни съвпадения между петната върху Судариума и предполагаемите наранявания по главата на мъжа от Торинската плащаница. Те са наблюдавани най-вече около челото и в задната част на главата. Сравнението обаче все още не е публикувано в окончателен вид и не е представено като доказателство, че двата плата са покривали един и същ човек.

Според предложената реконструкция Судариумът първоначално може да е бил поставен върху главата, докато тялото е било в изправено или наклонено положение. След това тялото е могло да бъде положено по гръб и покрито с голямото погребално платно. Различното положение би обяснило защо следите върху двете тъкани не съвпадат напълно.

Датирането остава основно препятствие

Теорията среща сериозен проблем заради разликата във възрастта на двете реликви. Радиовъглеродни изследвания от 1988 г. датират Торинската плащаница между 1260 и 1390 г. Според други оценки Судариумът от Овиедо е значително по-стар и може да произхожда от около VIII век.

Тези данни не позволяват категоричен извод за общ произход. Дори бъдещото публикуване на сравнителния анализ да потвърди сходства между петната, това би показало най-много възможност двете тъкани да са били използвани при погребението на един и същ човек.

„Че това тяло е било на Исус от Назарет, е заключение, което науката не може да потвърди сама по себе си“, заявява Пейнадо.

Самият експеримент има ограничения. Използваният модел не е имал коса и брада, а тестовият лен се е различавал от древната тъкан. Затова резултатите подкрепят възможна хипотеза за начина, по който са се образували следите, но не установяват самоличността на човека, чиято глава е била покрита със Судариума.