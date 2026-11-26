Бившият футболист на Ботев Пловдив Точукву Нади се очаква да започне като титуляр за Олимпик Марсилия срещу Левски в петия кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е на 26 ноември от 19:45 часа на стадион „Велодром“.

Силните изяви на 23-годишния нигерийски национал са променили статута му във френския тим. Очаква се Нади да получи място в стартовия състав за сметка на утвърдени имена като Жофри Кондогбия и Анхел Гомес.

Полузащитникът е получил третата най-висока средна оценка сред футболистите на Олимпик от началото на сезона. Пред него са нападателят Амин Гуири и датският национал Пиер-Емил Хойберг.

След завръщането си от контузия в началото на октомври Нади постепенно си е спечелил доверието на треньорския щаб. Той е започнал като титуляр срещу Анже, Льо Авър, Тулуза и Ланс, а в последните си седем мача е записал 466 игрови минути.

Нигериецът е отправил 286 подавания в тези срещи, от които 264 са били точни. Това прави успеваемост от 92,2 процента. Представянето му му донесе и повиквателна за националния отбор на Нигерия. На 13 ноември Нади за първи път започна като титуляр за „суперорлите“ при победата с 3:1 над Танзания.

Пиер-Емил Хойберг се очаква да се върне в стартовия състав на Марсилия. Датчанинът пропусна домакинската загуба с 2:3 от Льо Ман, след като се прибра болен от лагера на националния си отбор.

„Един играч не променя лицето на отбора, но за нас той е много важен. Може би нямаше да ни помогне и не бива да сме зависими от един, двама или трима футболисти“, заяви треньорът на Марсилия Брюно Женесио след поражението.

Марсилия ще търси втори успех в основната фаза на Лига Европа, докато Левски пристига във Франция след убедителната победа с 4:1 над Локомотив София. Официалните стартови състави ще бъдат обявени преди началото на срещата.