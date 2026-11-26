Няколко привърженици на Левски са пострадали при отделни нападения в Марсилия преди гостуването на българския отбор срещу Олимпик в Лига Европа.

По информация на Sportal.bg късно вечерта маскирани нападатели са атакували хотел, в който са били настанени български запалянковци. Трима от тях са пострадали при нападение с метални тръби. На друго място още трима българи са били нападнати и ограбени.

Д-р Йордан Трифонов разказа пред медиите, че петима българи са били причакани при прибирането си към хотела. По думите му групата е наброявала около 30 маскирани младежи, като двама от нападателите са пристигнали с мотоциклети и каски.

„Бяха с палки, показаха, че имат ножове“, каза Трифонов. Той допълни, че нападателите са питали дали групата е българска и за кой отбор подкрепя. След като бил ударен по главата, той успял да избяга, докато срещу него били запалени сигнални ракети.

Трифонов е потърсил медицинска помощ заради болка под ребрата. След преглед е бил освободен и е заявил, че ще присъства на двубоя. По неговия разказ полицията е дошла на място и е поискала личните му документи, но няма информация за задържани нападатели.

Веселин Монов, който също е в Марсилия за мача, заяви пред Dsport, че двама български привърженици са посетили болница с леки травми. Той уточни, че не е бил пряк очевидец на самите нападения, но е бил с групата фенове и е наблюдавал напрежението около хотела.

Според Монов местни групи са обикаляли около мястото за настаняване, отправяли са провокации и са търсили контакт с български фенове. Той изрази недоволство, че пред хотела не е имало достатъчно полицейско присъствие. Така сведенията за броя на пострадалите остават различни: Sportal.bg съобщава за трима ранени при нападението в хотела, докато Dsport цитира двама души, потърсили медицинска помощ.

Френските власти са определили срещата като рискова и са ограничили придвижването на хора, представящи се за привърженици на Левски, в департамента Буш-дю-Рон. Мерките са въведени заради опасения от сблъсъци между двете агитки.

На българските фенове са предоставени 500 билета. Те трябва да се съберат на площад „Жолиет“, откъдето ще бъдат отведени до стадион „Велодром“ с полицейски ескорт и метро. Двубоят от петия кръг на основната фаза на Лига Европа започва в 19:45 часа.