Вратарят на Левски Светослав Вуцов призна, че безредиците по трибуните преди и по време на двубоя с Олимпик Марсилия са оказали сериозно влияние върху него и съотборниците му. „Сините“ загубиха с 0:1 в гостуването си от Лига Европа.

Стражът съжали за пропуснатите възможности на столичани и заяви, че отборът е заслужавал да си тръгне поне с точка.

„Не успяхме да реализираме една от ситуациите, които създадохме. Смятам, че се представихме добре и трябваше да вземем точка. Въпреки загубата успяхме да си сверим часовниците с добър отбор.

Имахме тежък и психически мач предвид това, което се случи с нашите фенове. Грозна постъпка от домакините. Дадохме всичко от себе си. Нямаше как това да не ни повлияе.

Нашите фенове първо бяха ограничени несправедливо. Слушахме химна на Лига Европа и гледахме как феновете на Марсилия си минават свободно през сектора и отиват да се бият с нашите фенове“, заяви Вуцов след срещата.