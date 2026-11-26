Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази възмущението си от кадрите с нападенията над привържениците на Левски в Марсилия. Той осъди проявената агресия и призова българското правителство и УЕФА да потърсят отговорност от френските власти и Олимпик Марсилия.

„Бесен съм от кадрите с нападенията над феновете на Левски в Марсилия!

Българи отиват да подкрепят любимия си отбор, а стават жертва на брутална агресия, включително на самия стадион!“, написа Борисов във Facebook.

Той постави въпроси за действията на френската полиция, охраната на стадиона и УЕФА, като подчерта, че е недопустимо да се стигне до подобно насилие при предварително известни рискове.

Борисов настоя българското правителство незабавно да поиска обяснение от френските власти, а УЕФА да наложи най-тежките санкции на Олимпик Марсилия. В позицията си той направи и препратка към трагедията на стадион „Хейзел“.

Лидерът на ГЕРБ изрази подкрепата си към пострадалите привърженици и пожела бързото им възстановяване.

„На терена можем да бъдем съперници, но когато посягат на българи, трябва да бъдем единни! Никой няма право да бие и унижава български граждани. Никой и никъде!

Кураж! С вас съм!“, завърши Борисов.