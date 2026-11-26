Бизнесменът Марин Митев изрази надежда, че стадион „Варна“ ще бъде завършен до края на 2027 година. Това е едно от основните искания на привържениците на Черно море, които по време на паузата в efbet Лига се срещнаха с един от собствениците на клуба.

„Казвам за осми път – ние нямаме задължение да правим стадион. Правим го от добра воля. В момента влагаме капитал – 20 милиона от „Спортен комплекс Варна“, а от „Химимпорт“ имаме да вземаме още 7 милиона, мисля, от държавата. Грубият строеж вече е приключил. С тези средства трябва да оборудваме съоръжението и то да бъде готово“, заяви Митев пред БНР.

Бизнесменът посочи и конкретен срок за приключване на проекта, като увери, че очаква стадионът да бъде завършен до края на 2027 година.

„Догодина, да не казвам голяма дума, през 2027 г., ако сме живи и здрави, на 30 декември стадионът ще бъде готов. Гарантирам, аз, Марин Митев“, добави той.