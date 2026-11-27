Стана ясно кой е привърженикът на Левски, превърнал се в един от символите на смелостта след бруталното нападение на ултрасите на Олимпик Марсилия срещу български фенове на стадион „Велодром“. Става въпрос за Викторио Младенов, който застана пред привърженичка на „сините“ и с тялото си се опита да я предпази от агресията на нападателите. Момичето, на което той помогна, е Богомила Жекова.

По време на нападението Младенов поема множество удари от разгневените привърженици на френския тим. Въпреки физическата агресия той не отстъпва и продължава да прикрива момичето зад себе си. В един момент обаче силите му не издържат, той пада на земята, а нападателите успяват да нанесат няколко удара и на Жекова.

Последствията за Викторио Младенов са сериозни. След инцидента той е транспортиран до болница заради множеството наранявания, причинени от палки и метални пръти, използвани от нападателите. Случаят предизвика силни реакции в социалните мрежи, където се разпространяват кадри от случилото се на френския стадион.

Богомила Жекова също публикува емоционално послание, в което настоява за справедливост и пълно разследване на нападението. Тя подчертава, че случилото се няма нищо общо със спорта и не трябва да бъде забравено или оставено без последствия.

„Искаме справедливост! Не позволявайте случаят в Марсилия да бъде забравен! Това, което се случи на стадион „Велодром“, не е футбол! Това е насилие, което остави хора ранени, пострадали и с тежки последици за здравето им“, написа Жекова в социалните мрежи.

Тя разказва, че българските привърженици са били нападнати от фенове на Олимпик Марсилия, като агресията е довела до тежки физически наранявания. По думите ѝ има пострадали в изключително сериозно състояние, включително хора с мозъчни кръвоизливи и големи хематоми.

Жекова акцентира и върху човешката страна на случилото се, като напомня, че зад новините за футболни сблъсъци стоят реални хора, техните семейства и близки. Тя призовава случаят да не бъде прикриван и настоява всички обстоятелства около нападението да бъдат изяснени.

Сред основните искания, които отправя, са провеждането на цялостно и прозрачно разследване, установяването на всички участници в нападението и търсенето на отговорност от виновните лица. Тя настоява също организаторите на срещата и компетентните институции да предприемат необходимите действия, така че пострадалите да получат справедливост.

„Днес това се случи на нас. Утре може да се случи на други“, предупреждава Богомила Жекова, призовавайки повече хора да разпространяват информацията за инцидента, за да не бъде забравен.

Самият Викторио Младенов също коментира разпространените кадри и обясни какво точно се е случило по време на нападението. Той уточни, че основната му цел е била да предпази момичето, което се е намирало зад него.

„Не бият жената, а мен. Аз съм зад нея и съм я прегърнал. За жалост паднах по едно време и успяха да я ударят няколко пъти“, разказа Младенов.

Случаят на „Велодром“ продължава да предизвиква сериозно възмущение сред футболната общественост. Нападението над привържениците на Левски отново поставя въпроса за сигурността на стадионите и необходимостта от категорична реакция срещу футболното насилие.