Двама младши инспектори от Районното управление на МВР в Котел са временно отстранени от длъжност заради сигнал за превишаване на полицейски правомощия при задържане на гражданин в заведение. Срещу служителите е образувана дисциплинарна проверка, а отстраняването ще продължи до нейното приключване.

Решението е взето със заповед на директора на ОДМВР-Сливен. Заместник-директорът на областната дирекция комисар Иван Георгиев съобщи, че в хода на проверката комисията е констатирала тежко дисциплинарно нарушение.

„Всяка форма на насилие на полицейски служители над граждани, както действия, уронващи тяхното достойнство, ще получат наказание от ръководството на ОД на МВР-Сливен“, заяви комисар Иван Георгиев.

Случаят е започнал със сигнал за нарушаване на обществения ред в заведение в центъра на Котел. По данни, цитирани от полицията, служителите са се отзовали на място заради човек, който се е държал непристойно. При задържането са използвани физическа сила и помощни средства, като според полицейската информация мъжът е оказал съпротива.

Проверката е започнала след сигнал на 24 ноември

По данни, разпространени от БТА, сигналът е постъпил в Районното управление в Котел на 24 ноември. На следващия ден е назначена дисциплинарна проверка, а за случая е уведомена и Районната прокуратура в Сливен.

Комисар Георгиев заяви, че на този етап няма да бъдат огласявани допълнителни подробности, за да се установи обективната истина. Той посочи, че след приключването на проверката ще бъдат представени пълните данни по случая.

Към момента не е посочен срок за приключване на дисциплинарната процедура. Временното отстраняване не представлява окончателно дисциплинарно наказание, а двамата служители запазват статута си на проверявани лица до установяване на всички обстоятелства.

Източници: bnrnews.bg, utroruse.com