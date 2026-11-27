Популярният френски спортен журналист Даниел Риоло направи сериозно разкритие относно възможните последствия за Олимпик Марсилия след скандалните сцени по време на двубоя срещу Левски. Според него във футболните среди вече се обсъжда възможността френският клуб да бъде отстранен от европейските клубни турнири заради проявеното насилие по трибуните.

Темата придоби сериозна популярност във Франция след разпространението на кадри, показващи брутални сблъсъци и нападения над привърженици на българския тим на стадион „Велодром“. Поведението на част от феновете на домакините предизвика сериозно възмущение, а случилото се постави въпроса за сигурността на зрителите по време на международни футболни срещи.

В предаването на радио „Монте Карло“ Даниел Риоло коментира ситуацията и категорично осъди случилото се. Журналистът подчерта, че подобни прояви нямат място на футболен стадион и че отговорността за предотвратяването им е свързана както с организацията на срещата, така и с контрола върху поведението на привържениците.

Според Риоло основен приоритет трябва да бъде осигуряването на безопасна среда за всички зрители. Той изтъкна, че привържениците на двата отбора трябва да бъдат надеждно разделени, а евентуални провокатори да бъдат идентифицирани и отстранени от стадиона. Ако гостуващи фенове нарушават правилата, според него съществуват установени механизми за установяване на самоличността им, извеждането им от съоръжението и последващото налагане на санкции.

Френският журналист обаче беше категоричен, че никакви обстоятелства не могат да оправдаят физическите нападения между привърженици. Той определи видяното от трибуните като абсолютно неприемливо, особено предвид факта, че става въпрос за среща от европейските клубни турнири, където стандартите за сигурност трябва да бъдат изключително високи.

Най-сериозното в изказването на Риоло беше твърдението, че заради разпространените видеозаписи и тежестта на инцидентите вече се обсъжда дори изваждането на Олимпик Марсилия от европейските надпревари. Подобна мярка би представлявала изключително тежък удар за френския клуб и би показала колко сериозно могат да бъдат разглеждани проявите на насилие във футбола.

„Съдейки по всички тези кадри, които виждаме, изваждането на Олимпик Марсилия от европейските турнири се обсъжда. Това е напълно недопустимо, става въпрос за мач от европейските клубни турнири“, заяви Риоло в ефира на „Монте Карло“.

Случаят отново поставя на дневен ред въпроса за отговорността на клубовете при инциденти с техни привърженици и за необходимостта от строги мерки срещу футболното хулиганство. Засега изказването на журналиста показва, че възможността за тежки последствия се коментира, но не представлява официално решение за отстраняване на Олимпик Марсилия от европейските турнири.