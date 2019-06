Бразилия тръгна с класика на Копа Америка (СНИМКИ)

Домакинът Бразилия започна по отличен начин участието си на Копа Америка 2019. Тази нощ кариоките победиха с 3:0 Боливия и записаха първи три точки в актива си в група “А” на турнира. Филипе Коутиньо даде добра преднина на своя тим с две попадения в рамките на три минути. Той откри резултата от дузпа в 50-ата минута, а в 53-ата вкара и втория си гол. Класическото 3:0 оформи Евертон в 85-ата минута. Така бе продължена добрата серия на възпитаниците на Тите, които нямат загуба вече 11 поредни мача, като за последно паднаха от Белгия на световното първенство миналата година. В същото време пък Боливия записа 8-и пореден мач без успех на сметката си, пише sportal.bg.

В отсъствието на голямата си звезда Неймар, Бразилия излезе с трима в атака в лицето на Роберто Фирмино, Ричарлисон и Давид Нерес. В средата пък действаха Каземиро, Филипе Коутиньо и Фернандиньо.

Боливия пък заложи на един изнесен нападател Марсело Мартинс, който бе подкрепян от по-задни позиции от Раул Кастро, Ервин Сааведра и Алехандро Чумарсеро.

