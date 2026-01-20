Петко Христов на крачка от трансфер в Ла Лига

Българският национал Петко Христов може съвсем скоро да сбъдне мечтата на всеки футболист – да заиграе в испанската Ла Лига. Според авторитетни испански медии, Леванте е в напреднали разговори със Специя за привличането на 26-годишния централен бранител.

В момента Леванте се намира в изключително трудна позиция, заемайки предпоследното място в класирането на Ла Лига. Тимът отчаяно търси свежи попълнения, които да помогнат в битката за оцеляване сред най-добрите.

От своя страна, Специя също се бори за оставане, но в италианската Серия Б, което прави ситуацията около Христов още по-интересна.

Петко Христов е оценен на 2,5 милиона евро според Transfermarkt и има действащ договор със Специя до лятото на 2028 година. Това обаче не спира Леванте да настоява за трансфера, въпреки че към момента има сериозни разминавания във финансовите изисквания на двата клуба. Испанският отбор е решен да намери компромис и да постигне споразумение, което да удовлетвори и двете страни.