Спортинг шокира ПСЖ в последните секунди

Спортинг Лисабон измъкна победата срещу френския гранд Пари Сен Жермен с резултат 2:1 в двубой от седмия кръг на основната фаза на Шампионската лига, игран в Португалия.

Дълго време двата отбора не успяваха да намерят път към противниковата врата, но напрежението нарасна неимоверно в заключителните минути. Луис Суарес, който бе сред най-активните на терена, разпечата резултата в 74-ата минута, изпращайки феновете на домакините в екстаз.

Парижани обаче не се предадоха и само пет минути по-късно грузинският талант Хвича Кварацхелия възстанови равенството, връщайки надеждите на гостите за пълен обрат.

Когато изглеждаше, че двубоят ще приключи без победител, Луис Суарес отново се превърна в герой за "зелено-белите". В добавеното време на срещата нападателят реализира втория си гол, с който донесе безценни три точки на Спортинг и взриви трибуните.

След този драматичен успех португалците се изкачиха на шесто място в групата с 13 точки, колкото има и ПСЖ, но френският тим остава пети благодарение на по-добрите си показатели.