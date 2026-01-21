Арсенал триумфира над Интер в Милано и затвърди лидерството си в Шампионската лига

Вълнуваща футболна вечер на стадион "Сан Сиро" в Милано донесе поредна победа за Арсенал, който надделя над Интер с 3:1 в ключов сблъсък от седмия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Лондонският гранд демонстрира класа и хладнокръвие, като не остави съмнения в превъзходството си на италианска земя.

Още в 10-ата минута "артилеристите" дадоха тон на срещата. След бърза и прецизна комбинация между Майлс-Люис Скели и Юриен Тимбер, топката достигна до Габриел Жезус, който с майсторски отиграване преодоля стража на домакините Ян Зомер и откри резултата.

Интер не се предаде и само осем минути по-късно върна интригата. Петър Сучич се възползва от неразчетено изчистване и с мощен удар от движение възстанови равенството, с което върна надеждите на "нерадзурите".

В 31-ата минута обаче Арсенал отново излезе напред. Букайо Сака изпълни корнер към далечната греда, където Тросар продължи топката към непокрития Габриел Жезус. Бразилският нападател не сгреши и реализира второто си попадение в мача, давайки нов аванс на гостите.

Крайното 3:1 оформи шведският нападател Гьокереш в 84-ата минута. След бърза размяна на пасове със Сака, Гьокереш изстреля топката от дистанция и остави безпомощен вратаря на Интер, слагайки точка на спора.

С този успех Арсенал затвърди първото си място в групата с пълен актив от 21 точки, докато Интер остава на девета позиция с 12 пункта.