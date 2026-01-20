Исак Соле: Всички в семейството ми са свързани с футбола

Според мнозина с привличането на Исак Соле - ЦСКА е сформирал една от най- конкурентните халфови линии в българското първенство. Националът на Централноафриканската република е познато име в родния шампионат, след като вече показа класата си с екипа на Славия, а сега е амбициран да вдигне още повече нивото с червената фланелка.

Самият той признава, че се чувства чудесно сред новите си съотборници и веднага е усетил подкрепа в „армейския“ лагер. „Адаптацията ми върви добре. В отбора ме приеха като част от семейството. Не се чувствам като нов футболист, всички се отнасят така, сякаш ме познават от много време. Чувствам се супер“, споделя Соле в специално интервю за медийните канали на ЦСКА.

Фактът, че при „червените“ се очертава сериозна конкуренция за титулярно място, не го притеснява, напротив: „Всички във футбола харесват конкуренцията. Всеки иска да покаже, че е по-добър от другия. За нас това е добре, защото така можем да се развиваме. Не само за полузащитниците, но и за целия отбор. Конкуренцията е хубаво нещо, ще ни накара да играем по-добре и да носим победи на отбора“.

Соле се връща и към момента, в който е получил предложение да заиграе в българското първенство: „Не мога да кажа, че сам съм избрал да дойда в България. Просто от български клуб ме пожелаха. Проектът ми се стори добър. Славия беше подходящо място, тъй като исках да се развивам и да покажа на всички какво мога на терена. После дойде интересът от страна на ЦСКА. Запознаха ме с проекта и ме убедиха, че мога да съм важен играч в отбора. Че мога да вдигна нивото на състава, да се класираме за Европа и да играем срещу силните“.

Със Славия той вече успя да отбележи попадение в мрежата на Левски, а сега не крие желанието си отново да се разпише срещу този съперник, но вече като част от Вечното дерби. „Разбира се, че си го представям. Искам да вкарам във всеки мач, но вероятно ще е най-хубаво да отбележа отново точно на Левски. Това е голямото дерби и искам да спечелим. Ако мога да отбележа и да помогна на отбора да спечели, ще е чудесно“.

Соле е част от футболно семейство и от малък пътят му е предначертан: „Започнах да играя футбол, когато бях на 5 години. Всички в семейството ми са свързани с играта. Баща ми е бивш национал на Централноафриканската република. Израснах във Франция, там премина и обучението ми като малък. Когато обаче станах на 18, казах на семейството ми: „Вижте, тук във Франция правя много грешки. Не съм готов да играя на най-високо ниво. Сега е моментът да опитам в друга държава. Да остана сам и да се подготвя така, че да покажа на всички, че мога да играя“.

Неговият брат Умар Соле също прави сериозна кариера – в момента защитава екипа на елитния италиански Удинезе. С него ги свързва дълбока връзка. „Разликата с брат ми е само една година. Постоянно се чуваме. Когато бях в Славия, той гледаше всички мои мачове. Съответно и аз правя същото – винаги гледам, когато той играе. Разменяме си съвети. Той е защитник, но може да играе и в полузащитата. Не бих казал, че аз съм силен в отбрана, но имам някои заложби. Той ми дава насоки как да се подобря. Понякога и аз го съветвам как да подхожда към нападателите. Говорим си много“.

Соле впечатлява със сериозна височина и физика, които – в съчетание с добрата му техника, го правят изключително полезен футболист за всеки треньор. Самият той твърди, че се е учил от някои от най-известните полузащитници в европейския футбол. „В националния отбор играя с един футболист, който направи много успешна кариера – Кондогбия. Той игра за Атлетико (Мадрид). Много добър футболист. Опитвам се да взаимствам неща от него. Бих посочил още Туре и Пол Погба. Харесвам подобен тип играчи, защото стилът ми е много сходен с техния. Високи футболисти, с добра техника и с вкус към атаката. Тримата са добрият пример за мен“.

Той е убеден, че с подкрепата на „армейската“ публика, футболистите ще дават максимума във всеки двубой: „Искам да благодаря на феновете за начина, по който подкрепят отбора. Това е най-важното за нас. Ние се нуждаем от тях. Когато се играеше без публика, чувството не беше същото. С феновете на трибуните е различно – те ни носят увереност и влагаме сърцето си за тях. Искам да им благодаря и нека винаги да ни карат да се раздаваме докрай. Нека вярват в абсолютно всеки играч, защото всеки от нас е важен“.