Катастрофа за Аржентина на старта на Копа Америка (СНИМКИ)

Националният отбор на Аржентина започна по най-лоши възможен начин участието си на Копа Америка. Възпитаниците на Лионел Скалони допуснаха загуба с 0:2 от Колумбия в първия си мач от група “В”. Гаучосите не се възползваха от своите възможности в срещата и бяха наказани. Роджър Мартинес откри резултата с красив гол в 71-ата минута, а Дуван Сапата довърши съперника в 86-ата минута и донесе първи три точки на своя тим в турнира. Това е първа победа на Колумбия над Аржентина от 2007 година насам, пише sportal.bg.

Лионел Скалони бе избрал Серхио Агуеро да води атаката, а той имаше подкрепата от Лионел Меси, Джовани Ло Селсо и Анхел ди Мария.

За Колумбия в предни позции започнаха триото Радамел Фалкао, Луис Муриел и Хамес Родригес. Играта в средата на терена пък движеха Хуан Куадрадо, Вилмар Бариос и Матеус Урибе.

🌎| #CopaAmerica



Here are the lineups for the match of the evening! 📸



It's #Argentina🇦🇷 vs #Colombia🇨🇴 - clash of the titans. Who will win?#ARGxCOL pic.twitter.com/QbInyLYQgS