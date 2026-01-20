Новини
Украйна се нуждае от 700 милиарда долара за армията си
20 Януари, 2026 23:52 651 16

Досега на страната е била предоставена военна помощ в размер на над 234 милиарда долара

Украйна се нуждае от 700 милиарда долара за армията си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поддържането на украинската армия през следващите 10 години ще изисква помощ в размер на няколкостотин милиарда долара, заявиха днес украинският вицепремиер и украинският министър на икономиката, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Ако агресивното поведение на Русия спрямо Европа и света не се промени, разходите могат да достигнат до 700 милиарда долара, заяви днес украинският вицепремиер Тарас Качка, отговарящ за интеграцията в ЕС и НАТО. Той каза това време на панелна дискусия на Световния икономически форум в Давос.

Според министъра на икономиката Олексий Соболев сумата се отнася до разходи за отбрана, които не са предвидени в украинския държавен бюджет и следователно ще трябва да бъдат осигурени от други източници. Той уточни, че планираните в бюджета разходи на Украйна за отбрана за следващите 10 години възлизат на близо 500 милиарда долара.

Украйна се защитава от руската инвазия с международна помощ от почти четири години.

По изчисления на Института за световна икономика в Кил досега на страната е била предоставена военна помощ в размер на над 234 милиарда долара.


Украйна
  • 1 234 милиарда долара за Украйна

    4 9 Отговор
    Това е 1,4% от БВП на Запада.Джобни пари.💰

    Коментиран от #6

    23:56 20.01.2026

  • 2 Простьо

    21 1 Отговор
    Затова всички европейски и не само страни, трябва дружно да пренебрегнем собствените си нужди и интереси и да започнем да превеждаме. Това, че се крадат и не се постига почти никакъв ефект е без значение - трябва да застанем на правилната страна срещу агресора...

    Коментиран от #8, #11

    00:00 21.01.2026

  • 3 Глюпости ,

    4 8 Отговор
    Ако украинската "малочислена " армия се нуждае от такава сума , на Втарая колко ще и требе ?! 🤭🤫

    00:01 21.01.2026

  • 4 хаха

    3 6 Отговор
    А гайбанчовците ще получат едни дръжки. ХАХАХА!

    Они са по-некадърни и по-кухи даже и от украинците. Е не повече от ватенките де. Онези крепостни алкохолици нямат настигане.

    00:03 21.01.2026

  • 5 Генерал от НАТО

    11 0 Отговор
    еми като нямат пари
    нямат въоръжение
    нямат и хора за войници
    къде са тръгнали да се мерят с батко си
    или си мислят че като обикалят лъжат, скимтят и просят и ще победят ли

    00:03 21.01.2026

  • 6 Брачет,

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "234 милиарда долара за Украйна":

    Я ги сметни у рубли , боливари , корейский вон , юан и там далече .. 🤭

    00:03 21.01.2026

  • 7 Мдаааа

    6 0 Отговор
    НА БЪЛГАРИЯ БИХА И ДОШЛИ СЪЩО МНОГО ДОБРЕ 10% ОТ ТЕЗИ ПАРИ 💸💸💸💸💸💸

    00:03 21.01.2026

  • 8 Само питам

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Простьо":

    Имаш в предвид агресора бай Дончо, нали

    00:03 21.01.2026

  • 10 Ванков

    4 1 Отговор
    Нема проблем!....Дайте сметка да ги изпратиме!.. Ако искате и некви кинти за кенеф да пратиме?.....Вие само кажете, и ние ше решим проблема!. .Бело имате ли достатъчно?....Да пратиме?

    00:04 21.01.2026

  • 11 Кирчо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Простьо":

    Както казах, всеки може да дари по една заплата или пенсия за Украйна. Колко му е, никой не е до тези пари. И са ги събрали за нула време.

    00:05 21.01.2026

  • 12 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Накратко:

    1. Западът /евроатлантиците/ сами се закопаха! 🤣

    2 Това, което сам си направиш, никой не може да ти го направи ...

    00:07 21.01.2026

  • 13 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    7 трилиона нещете ли бе еврейчета

    00:08 21.01.2026

  • 14 хаха

    1 4 Отговор
    САЩ задържаха друг танкер, Sagitta, в Карибско море. Корабът е бил използван преди това за транспортиране на руски петрол и е свързан с руския скрит флот.

    Ватенките раздават безплатно танкери. ХАХАХА

    00:09 21.01.2026

  • 16 Дзеленски

    0 0 Отговор
    Дайте, за да дадем! Ние ще ви поднесем Русия на поднос, омаломощена, опожарена, опитомена и смирена!

    00:19 21.01.2026

