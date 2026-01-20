Украйна се нуждае от 700 милиарда долара за армията си

Поддържането на украинската армия през следващите 10 години ще изисква помощ в размер на няколкостотин милиарда долара, заявиха днес украинският вицепремиер и украинският министър на икономиката, цитирани от ДПА, предаде БТА.
Ако агресивното поведение на Русия спрямо Европа и света не се промени, разходите могат да достигнат до 700 милиарда долара, заяви днес украинският вицепремиер Тарас Качка, отговарящ за интеграцията в ЕС и НАТО. Той каза това време на панелна дискусия на Световния икономически форум в Давос.
Според министъра на икономиката Олексий Соболев сумата се отнася до разходи за отбрана, които не са предвидени в украинския държавен бюджет и следователно ще трябва да бъдат осигурени от други източници. Той уточни, че планираните в бюджета разходи на Украйна за отбрана за следващите 10 години възлизат на близо 500 милиарда долара.
Украйна се защитава от руската инвазия с международна помощ от почти четири години.
По изчисления на Института за световна икономика в Кил досега на страната е била предоставена военна помощ в размер на над 234 милиарда долара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 234 милиарда долара за Украйна
Коментиран от #6
23:56 20.01.2026
2 Простьо
Коментиран от #8, #11
00:00 21.01.2026
3 Глюпости ,
00:01 21.01.2026
4 хаха
Они са по-некадърни и по-кухи даже и от украинците. Е не повече от ватенките де. Онези крепостни алкохолици нямат настигане.
00:03 21.01.2026
5 Генерал от НАТО
нямат въоръжение
нямат и хора за войници
къде са тръгнали да се мерят с батко си
или си мислят че като обикалят лъжат, скимтят и просят и ще победят ли
00:03 21.01.2026
6 Брачет,
До коментар #1 от "234 милиарда долара за Украйна":Я ги сметни у рубли , боливари , корейский вон , юан и там далече .. 🤭
00:03 21.01.2026
7 Мдаааа
00:03 21.01.2026
8 Само питам
До коментар #2 от "Простьо":Имаш в предвид агресора бай Дончо, нали
00:03 21.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ванков
00:04 21.01.2026
11 Кирчо
До коментар #2 от "Простьо":Както казах, всеки може да дари по една заплата или пенсия за Украйна. Колко му е, никой не е до тези пари. И са ги събрали за нула време.
00:05 21.01.2026
12 az СВО Победа 80
1. Западът /евроатлантиците/ сами се закопаха! 🤣
2 Това, което сам си направиш, никой не може да ти го направи ...
00:07 21.01.2026
13 Ивелин Михайлов
00:08 21.01.2026
14 хаха
Ватенките раздават безплатно танкери. ХАХАХА
00:09 21.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дзеленски
00:19 21.01.2026