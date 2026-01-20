Украйна се нуждае от 700 милиарда долара за армията си

Поддържането на украинската армия през следващите 10 години ще изисква помощ в размер на няколкостотин милиарда долара, заявиха днес украинският вицепремиер и украинският министър на икономиката, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Ако агресивното поведение на Русия спрямо Европа и света не се промени, разходите могат да достигнат до 700 милиарда долара, заяви днес украинският вицепремиер Тарас Качка, отговарящ за интеграцията в ЕС и НАТО. Той каза това време на панелна дискусия на Световния икономически форум в Давос.

Според министъра на икономиката Олексий Соболев сумата се отнася до разходи за отбрана, които не са предвидени в украинския държавен бюджет и следователно ще трябва да бъдат осигурени от други източници. Той уточни, че планираните в бюджета разходи на Украйна за отбрана за следващите 10 години възлизат на близо 500 милиарда долара.

Украйна се защитава от руската инвазия с международна помощ от почти четири години.

По изчисления на Института за световна икономика в Кил досега на страната е била предоставена военна помощ в размер на над 234 милиарда долара.