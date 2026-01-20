Реал Мадрид унищожи Монако с голов спектакъл в Шампионската лига

Реал Мадрид разгроми Монако с впечатляващото 6:1 на свой терен в седмия кръг на груповата фаза на Шампионската лига.

Килиан Мбапе откри резултата още в 5-ата минута след прецизен пас от Федерико Валверде.

Френският национал не спря дотук – в 26-ата минута, след майсторска асистенция на Винисиус Жуниор, той удвои преднината на домакините.

След почивката Реал Мадрид продължи да доминира на терена. Франко Мастантуоно се разписа в 51-ата минута, отново след отлично подаване на Винисиус.

Само четири минути по-късно, при остро центриране по земя, защитникът на Монако Тило Керер не успя да се ориентира и прати топката в собствената си врата, увеличавайки аванса на испанския гранд.

Винисиус Жуниор също се включи сред голмайсторите, след като в 63-ата минута отне топката в центъра, финтира защитник и с мощен шут под гредата направи резултата още по-внушителен.

Гостите от Монако успяха да върнат едно попадение в 72-ата минута, когато Тезе се възползва от грешка на Дани Себайос и намали изоставането на своя тим.

Крайното 6:1 оформи Джуд Белингам, който след брилянтна комбинация с Валверде преодоля вратаря Филип Кьон и хладнокръвно реализира.

С този успех Реал Мадрид се изкачи на второ място в групата с 15 точки, докато Монако остава на 20-ата позиция с 9 точки.