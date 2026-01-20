Новини
Левски с две тренировки за деня пред погледите на Наско Сираков и Даниел Боримиров

20 Януари, 2026 23:06 411 0

Утре тимът ще изиграе третата си контрола на турска земя

Левски с две тренировки за деня пред погледите на Наско Сираков и Даниел Боримиров - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Представителният отбор на „Левски“ проведе две тренировки днес. Сутрешното занимание се проведе във фитнес центъра, а следобедното – на терена на хотела, в който тимът е отседнал.

Заниманието бе проследено на живо от президента на клуба - Наско Сираков и изпълнителния директор - Даниел Боримиров. Те пристигнаха в Анталия по-рано днес, за да бъдат заедно с отбора във финалния етап на подготовката и ще изгледат на живо последните две контроли на турска земя.

Следобедната тренировка включваше основно тактически упражнения и в нея участие взеха всички футболисти, с изключение на Оливер Камдем, подготвящ се по индивидуален план и Карл Фабиен, който остана във фитнеса на хотела.

В сряда, 21 януари е третата контрола на отбора от зимния подготвителен лагер в Белек. Съперник е полският „Заглебие“ (Любин). Двубоят ще стартира в 15:00 часа. Срещата ще бъде предавана директно от ЛЕВСКИ ТВ в официалния сайт на ПФК „Левски“ и в YouTube канала на клуба.


