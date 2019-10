Брутални сцени на мач в Мексико (ВИДЕО)

Двубой от първа дивизия на Мексико бе беязан от брутални сцени. Феновете на двата Сан Луис и Керетаро си спретнаха меле. Грозните действия от страна на привържениците на двата тима се случиха пет минути преди края на срещата при резултат 2:0 за гостите от Керетаро

По време на боя хвърчаха големи метални предмети, а на част от заснетото видео се вижда как мъж лежи безпомощно на трибуните, докато други ултраси го ритат и удрят с метални тръби.

Вижда се също, че младо момче плаче, докато се опитва да се стигне до футболния терен, за да се измъкне от мелето.

Според ESPN поне 37 души са ранени по време на баталните сцени.

Множество снимки пък излязоха от боя, на които се виждат редица окървавени мъже, единият от които изглежда в доста безпомощно състояние.

Queretaro and San Luis fans fighting which leads to other fans running on the pitch to avoid getting beat up or hit by objects



SMFH

pic.twitter.com/W4SpDp19p0