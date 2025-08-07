Новини
Доставките на газ по атакувания от Русия газопровод, минаващ и през България, продължават да текат
  Тема: Украйна

7 Август, 2025 14:51

Зеленски каза, че руската атака по "Орловка" е опит да се саботират подготвителните дейности в Украйна за отоплителния период

Доставките на газ по атакуваната с дронове от Русия вчера междусистемна газова връзка "Орловка" по Трансбалканския газопровод при село Новосилске в украинската Одеска област продължават да текат и днес, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинската газопреносна компания оператор, предаде БТА.

Украински представители казаха вчера, че Русия е поразила газоизмервателната станция близо до границата с Румъния - в Измаилски район, през която минава втечнен природен газ за Украйна от Азербайджан. Трансбалканският газопровод минава и през България. Миналата седмица държавната енергийна компания на Украйна "Нафтогаз" съобщи, че е подписала първото си споразумение с азербайджанската компания СОКАР (SOCAR) за внос на втечнен природен газ по Трансбалканския газопровод, информира Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че руската атака по станцията "Орловка" е опит да се саботират подготвителните дейности в Украйна за отоплителния период. Руското Министерство на отбраната потвърди, че силите му са атакували газопровода, заявявайки, че от него се снабдява украинската армия.

"Доставките текат по същия начин, както и преди", заяви представител на компанията оператор на интерконектора при Новосилске за Ройтерс днес. От компанията уточниха, че до края на деня по междусистемната връзка трябва да преминат 420 000 кубика газ. Киев определя този газопровод като "изключително важен", посочва Ройтерс.


  • 1 Още

    18 3 Отговор
    малко !

    14:54 07.08.2025

  • 2 Доматите с колците

    38 5 Отговор
    Тече то газ-- колкото тече по Северен Поток...

    Коментиран от #14

    14:55 07.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 23 Отговор
    ако рашаните не ме дразнеха токова , щях да тегля една май на и на украинците , но има време

    14:55 07.08.2025

  • 4 побърканяк

    25 2 Отговор
    Ауууу зеля се загрижил за отоплителния ни сезон.

    14:59 07.08.2025

  • 5 Гошо

    23 3 Отговор
    Да де то още гори там ,така че ,тече газ, спор няма

    15:03 07.08.2025

  • 6 течащи фантазии

    15 3 Отговор
    а занърсеният азерски нефт доставен в Румъния и той тече обратно

    15:04 07.08.2025

  • 7 Не е излъгал впрочем

    22 0 Отговор
    "Доставките текат по същия начин, както и преди" Реално те не са и започнали. Компресорна станция е на оператора на газопреносната система на Украйна в Одеска област, близо до украинско-румънската граница.Тази компресорна станция беше включена като част от маршрут, свързващ гръцки терминали за втечнен природен газ (LNG) с украински съоръжения за съхранение на газ чрез Трансбалканския тръбопровод. По този маршрут не е доставен втечнен природен газ от Съединените щати а само са тествани обеми ...

    15:06 07.08.2025

  • 8 Газ от Азербайджан до Украйна

    18 1 Отговор
    да стигне, пътят е колкото половината земно кълбо да обиколките, че и повече . Много як проект. Пръщи от мозък и стратегия в дългосрочен план

    15:10 07.08.2025

  • 9 Да се чете

    17 1 Отговор
    Не да текат, а да изтичат!

    15:10 07.08.2025

  • 10 дядото

    20 1 Отговор
    доставките нека текат,но по-важното е кой плаща сметката- укрите или ние.

    Коментиран от #15

    15:11 07.08.2025

  • 11 Мухаа ха!

    19 1 Отговор
    Един път не тече,след това на 180%.Тече по 420 К кубометра на ден! Ако приемем за вярно последното,пита се в задачата.Плаща ли ни Незалежная,такса транзит,защото това не е гола тръба на водопровод.Имаме сериозни разходи.Или пак по системата," Братска,безвъзмездна подръжка",която във парично изражение е милиони,и то- в $.

    Коментиран от #16

    15:12 07.08.2025

  • 12 минаващ и през България

    15 3 Отговор
    Но България и една стотинка не получава от този "Трансбалканския газопровод" Нито стотинка!

    15:12 07.08.2025

  • 13 Ама

    14 1 Отговор
    вчера зеленият шмъркач виеше като линейка , че станцията била унищожена !

    15:15 07.08.2025

  • 14 Баламата

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Доматите с колците":

    Нашата тръба е непробиваема

    15:31 07.08.2025

  • 15 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "дядото":

    Ти памперс не плащаш нищо.щото нищо не си създал а и нищо нямаш.

    15:35 07.08.2025

  • 16 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мухаа ха!":

    Вие "бугарите" сте безплатни за всички:)))

    16:12 07.08.2025

