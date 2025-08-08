Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо: Жоао Феликс взе правилното решение

Кристиано Роналдо: Жоао Феликс взе правилното решение

8 Август, 2025 11:30 384 0

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • жорже жезуш-
  • жоао феликс-
  • ал-насър

Най-важното в предсезонната подготовка е да се натоварим, да тренираме добре и да навлезем в ритъм

Кристиано Роналдо: Жоао Феликс взе правилното решение - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо блесна снощи при разгромната победа на Ал-Насър с 4:0 над Рио Аве на стадион „Алгарве“. Капитанът на португалския национален отбор говори с журналисти след мача по различни теми - от пристигането на Жорже Жезуш и Жоао Феликс в саудитския клуб до старта на португалското първенство и раздялата на Виктор Гьокереш със Спортинг (Лисабон).

„Най-важното в предсезонната подготовка е да се натоварим, да тренираме добре и да навлезем в ритъм. Искаме да се подготвим добре за първия официален мач на 19-и в Хонконг (полуфинал за Суперкупата на Саудитска Арабия срещу Ал Итихад б.р.). Вкарването на голове винаги е хубаво, но би било още по-хубаво, ако имаха значение. Доволен съм, предсезонната подготовка върви добре", каза Роналдо.

„Надявам се, че първенството в Португалия ще е оспорвано. Винаги желая най-доброто на Спортинг, дано отново да станат шампиони. Гьокереш? Липсва само този, който е тук, както се казва. Вярвам, че Спортинг ще бъде конкурентен. Гьокереш беше специален играч, но отборът ще трябва да се адаптира. Мисля, че Луис Суарес, който дойде от Алмерия, е отличен нападател. Хардер също е добър играч, млад е, има нужда от време. Гледах мача за Суперкупата. Спортинг игра добре срещу Бенфика, въпреки че не спечели", изтъкна Кристиано.

„Никой не е ограбил Бенфика. Всички познават Жоао Феликс. Той има много талант и съм сигурен, че ще ни помогне в саудитското първенство, което е много конкурентно. Това беше по-добър вариант за Феликс, отколкото да играе в Португалия. Достатъчно е да видите колко звезди има в Саудитска Арабия. Независимо че няма да играе в Шампионската лига, това беше много правилно решение от негова страна. Дали съм му звънял, за да го убеждавам? Това не е моя работа. Вие, журналистите, го казахте, но моята работа е да тренирам и да играя", добави ветеранът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ