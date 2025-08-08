Кристиано Роналдо: Жоао Феликс взе правилното решение

Кристиано Роналдо блесна снощи при разгромната победа на Ал-Насър с 4:0 над Рио Аве на стадион „Алгарве“. Капитанът на португалския национален отбор говори с журналисти след мача по различни теми - от пристигането на Жорже Жезуш и Жоао Феликс в саудитския клуб до старта на португалското първенство и раздялата на Виктор Гьокереш със Спортинг (Лисабон).

„Най-важното в предсезонната подготовка е да се натоварим, да тренираме добре и да навлезем в ритъм. Искаме да се подготвим добре за първия официален мач на 19-и в Хонконг (полуфинал за Суперкупата на Саудитска Арабия срещу Ал Итихад б.р.). Вкарването на голове винаги е хубаво, но би било още по-хубаво, ако имаха значение. Доволен съм, предсезонната подготовка върви добре", каза Роналдо.

„Надявам се, че първенството в Португалия ще е оспорвано. Винаги желая най-доброто на Спортинг, дано отново да станат шампиони. Гьокереш? Липсва само този, който е тук, както се казва. Вярвам, че Спортинг ще бъде конкурентен. Гьокереш беше специален играч, но отборът ще трябва да се адаптира. Мисля, че Луис Суарес, който дойде от Алмерия, е отличен нападател. Хардер също е добър играч, млад е, има нужда от време. Гледах мача за Суперкупата. Спортинг игра добре срещу Бенфика, въпреки че не спечели", изтъкна Кристиано.

„Никой не е ограбил Бенфика. Всички познават Жоао Феликс. Той има много талант и съм сигурен, че ще ни помогне в саудитското първенство, което е много конкурентно. Това беше по-добър вариант за Феликс, отколкото да играе в Португалия. Достатъчно е да видите колко звезди има в Саудитска Арабия. Независимо че няма да играе в Шампионската лига, това беше много правилно решение от негова страна. Дали съм му звънял, за да го убеждавам? Това не е моя работа. Вие, журналистите, го казахте, но моята работа е да тренирам и да играя", добави ветеранът.