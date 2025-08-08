Новини
Байерн Мюнхен се нареди до Ман Сити и Челси за Донарума

8 Август, 2025 10:29

Стражът отдавна е цел на Пеп Гуардиола, въпреки факта, че "гражданите" разполагат със сериозна конкуренция на поста

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Джанлуиджи Донарума почти сигурно ще напусне Пари Сен Жермен, а повече яснота се очаква през следващата седмица. Манчестър Сити, Челси, а вече и Байерн (Мюнхен), са сред клубовете, които проявяват интерес към италианския национал.

Предстоящото пристигане на Люка Шевалие от Лил означава, че в ПСЖ са взели решение, след като не успяха да се споразумеят за нов договор с Донарума след юни 2026 година.

Стражът отдавна е цел на Пеп Гуардиола, въпреки факта, че "гражданите" разполагат със сериозна конкуренция на поста. Цената може да е около 25-30 милиона евро, в противен случай ще се стигне до битка за подписа на Донарума следващото лято, когато той ще е свободен агент.

През последните дни от Байерн също са направили запитване за италианеца. От Челси засега не са предприели официални стъпки за привличането на вратаря на европейския клубен шампион.


  Някой

    От ПСЖ той ми е направил впечатление, а не Дембеле, но не ги следя.

    11:01 08.08.2025

