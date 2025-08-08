ЦСКА внесе уточнение: Пауло Нога не е получил неустойка

ЦСКА внесе уточнение относно информациите, че Пауло Нога е прибрал неустойка при разтрогването на своя договор в началото на тази седмица.

Източници от Борисовата градина подчертаха пред „Тема Спорт“, че португалецът не е получил никаква компенсация и няма финансови претенции към клуба, а инициативата да напусне е била именно негова чрез подаването на оставка.

Новината за раздялата между ЦСКА и 54-годишния специалист беше официализирана в понеделник следобед, около 48 часа след загубата с 0:1 от Локомотив (Пловдив) на „Лаута“.

„Пауло Нога вече не заема поста спортен директор на ЦСКА. Той изтъкна лошия старт на отбора в първенството като причина за своето напускане. Пожелаваме му успех в бъдещите професионални предизвикателства“, гласеше официалното съобщение на армейците.