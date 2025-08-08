Новини
Спорт »
Световен футбол »
ЦСКА внесе уточнение: Пауло Нога не е получил неустойка

ЦСКА внесе уточнение: Пауло Нога не е получил неустойка

8 Август, 2025 12:29 452 1

  • пауло нога-
  • цска-
  • футбол-
  • неустойка

Новината за раздялата между ЦСКА и 54-годишния специалист беше официализирана в понеделник следобед, около 48 часа след загубата с 0:1 от Локомотив (Пловдив) на „Лаута“

ЦСКА внесе уточнение: Пауло Нога не е получил неустойка - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА внесе уточнение относно информациите, че Пауло Нога е прибрал неустойка при разтрогването на своя договор в началото на тази седмица.

Източници от Борисовата градина подчертаха пред „Тема Спорт“, че португалецът не е получил никаква компенсация и няма финансови претенции към клуба, а инициативата да напусне е била именно негова чрез подаването на оставка.

Новината за раздялата между ЦСКА и 54-годишния специалист беше официализирана в понеделник следобед, около 48 часа след загубата с 0:1 от Локомотив (Пловдив) на „Лаута“.

„Пауло Нога вече не заема поста спортен директор на ЦСКА. Той изтъкна лошия старт на отбора в първенството като причина за своето напускане. Пожелаваме му успех в бъдещите професионални предизвикателства“, гласеше официалното съобщение на армейците.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    0 0 Отговор
    Папаз Доган пере парите на Ахмед Доган от вецове, тецове, руски алъш вериш на Лукойл през резултати, назначения, трансфери .... Скрил се е като мишка зад някаква фондацийка. Няма ли икономическа полиция да следи колко са фактическите залагания, той може да си прави далавера с резултатите и да казва "излъгаха се много хора" ама хората не залагат при него. Същото е с назначенията, уволненията, трансферите....

    13:01 08.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ