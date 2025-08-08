Новини
Неизбежна раздяла в ЦСКА след бомбата с Годой

В официалното съобщение за представянето на аржентинеца беше обявено, че той ще е новата деветка на „армейците“

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Раздялата между ЦСКА и Аарон Исека е още по-близо, след като вчера беше осъществен бомбастичния трансфер на Леандро Годой от Берое.

В официалното съобщение за представянето на аржентинеца беше обявено, че той ще е новата деветка на „армейците“. Това обаче е номерът, който преди началото на сезона беше взет от брата на Миши Батшуай, а сега отново е записан с №45, който беше на гърба му през миналия сезон.

Преди повече от две седмици Исека се прибра в Белгия, за да лекува контузия на рамото, която получи в началото на лятната подготовка. Ето, че отскоро той отново е в София.

БЛИЦ разбра, че 27-годишният нападател се е завърнал, не за да се включи в тренировките, а защото се водят финални преговори за прекратяване на договора му или трансфер.


