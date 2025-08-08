Новини
Автомобил на пожарната удари паркирани коли в Шумен
  Тема: Войната на пътя

8 Август, 2025 14:22

Инцидентът е причинил единствено материални щети по превозните средства

Автомобил на пожарната удари паркирани коли в Шумен - 1
Снимка: Шумен Онлайн
Мария Атанасова

Пътнотранспортно произшествие с автомобил на пожарната е станало днес на ул. "Владайско въстание" в Шумен, малко преди кръстовището с бул. "Велики Преслав". При инцидента няма пострадали, според информацията на регионалния сайт Шумен Онлайн.

Според първоначалната информация, автомобилът на пожарната е пътувал по сигнал за пожар в село Ивански, когато при разминаване с движещ се автомобил е закачил още две паркирали коли в района.

Инцидентът е причинил единствено материални щети по превозните средства. Не са съобщени данни за пострадали хора при произшествието, което се е случило в централната част на града.

Движението в участъка е било временно ограничено заради инцидента.

Пожарните автомобили в България имат предимство при движение по сигнал, но в гъстия градски трафик понякога възникват подобни ситуации при разминаване с други превозни средства.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гонил

    10 2 Отговор
    черната пантера !

    Коментиран от #2

    14:26 08.08.2025

  • 2 маати

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гонил":

    я гонили черните пантери и я стигнали

    14:34 08.08.2025

  • 3 всички пътища

    3 1 Отговор
    умишлено се стесняват ако случайно са били нормални, политика на дпс-гроб

    14:57 08.08.2025

