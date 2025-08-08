АЗ Алкмаар с класика срещу Вадуц и вече мисли за Левски или Сабах

АЗ Алкмаар постигна категорична победа с 3:0 над Вадуц в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. С този убедителен успех нидерландският тим направи сериозна крачка към класиране в плейофната фаза, където ще срещне победителя от двойката Левски – Сабах. „Сините“ надделяха с минималното 1:0 в първия двубой в София.

Звездата на АЗ – Трой Парът, отново показа защо е водеща фигура в състава, след като ирландският нападател реализира два от головете във вратата на Леон Шафран, докато третото попадение бе дело на резервата Мекс Меердинк.

Двубоят започна по-равностойно, като първата реална опасност бе създадена от гостите – Доминик Швицер отправи силен удар, който премина на сантиметри от страничната греда.

В 29-ата минута Дензе Касиус центрира точно към Парът и ирландецът откри резултата – 1:0. Малко след това нападателят имаше възможност за втори гол, но Денис Симани успя да изчисти топката от голлинията.

През втората част домакините наложиха пълен контрол върху мача. В 58-ата минута попадение на Касиус бе отменено поради засада, но това не спря устрема на нидерландците.

В 74-ата минута Парът вкара втория си гол след прецизен удар от малък ъгъл, а десет минути по-късно Меердинк, влязъл като смяна, овладя елегантно и оформи крайното 3:0.

Реваншът е след седмица във Вадуц, който изглежда, че ще бъде единствено протоколен.