Най-красивата футболистка в света си тръгна от Ювентус след само един сезон

Обявената за най-красива футболистка в света Алиша Леман е на път да премине в тима на Комо. Тя е постигнала устна договорка с новия си тим и ще напусне Ювентус само след един сезон при торинци, съобщава Il Bianconero.

Леман започва кариерата си в швейцарския Йънг Бойс, преди да премине във Уест Хем Юнайтед от Висшата лига на Англия. Отличните ѝ изяви с екипа на „чуковете“ ѝ донесоха трансфер в Астън Вила, където се запознава с бившия си партньор Дъглас Луис. След три сезона във Вила тя се премести заедно с Луис в Ювентус през миналия сезон.

През сезон 2024/2025 Леман записва 16 мача за „бианконерите“, в които вкарва два гола и подава за още един, допринасяйки за спечелването на дубъл – титлата в Серия А и Купата на Италия.

Дъглас Луис, бившият ѝ приятел, също е близо до напускане на Ювентус след разочароващия сезон. Нотингам Форест и Евертън проявяват сериозен интерес към бразилеца, който се скара с ръководството на клуба, след като не се яви за началото на предсезонната подготовка.