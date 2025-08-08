Най-красивата футболистка в света си тръгна от Ювентус след само един сезон

Обявената за най-красива футболистка в света Алиша Леман е на път да премине в тима на Комо. Тя е постигнала устна договорка с новия си тим и ще напусне Ювентус само след един сезон при торинци, съобщава Il Bianconero.
Леман започва кариерата си в швейцарския Йънг Бойс, преди да премине във Уест Хем Юнайтед от Висшата лига на Англия. Отличните ѝ изяви с екипа на „чуковете“ ѝ донесоха трансфер в Астън Вила, където се запознава с бившия си партньор Дъглас Луис. След три сезона във Вила тя се премести заедно с Луис в Ювентус през миналия сезон.
През сезон 2024/2025 Леман записва 16 мача за „бианконерите“, в които вкарва два гола и подава за още един, допринасяйки за спечелването на дубъл – титлата в Серия А и Купата на Италия.
Дъглас Луис, бившият ѝ приятел, също е близо до напускане на Ювентус след разочароващия сезон. Нотингам Форест и Евертън проявяват сериозен интерес към бразилеца, който се скара с ръководството на клуба, след като не се яви за началото на предсезонната подготовка.
1 Гретиния
Коментиран от #5
12:06 08.08.2025
2 Айде бе,
12:09 08.08.2025
3 Данко Харсъзина
12:25 08.08.2025
4 Страстуша
12:26 08.08.2025
5 Грета Тунберг
До коментар #1 от "Гретиния":На два ката ще и го вкараш м е к и я.
12:45 08.08.2025
6 колориметър
13:25 08.08.2025
7 бушприт
13:45 08.08.2025
8 завод
13:47 08.08.2025