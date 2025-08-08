Новини
Резултати в Лига Европа - първи срещи

Резултати в Лига Европа - първи срещи

8 Август, 2025 08:59 775 1

Някои отбори се доближиха до плейофите в турнира, а в други интригата ще се разреши в реваншите след седмица

Резултати в Лига Европа - първи срещи - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изиграха се още 10 мача от третия квалификационен кръг в Лига Европа. Някои отбори се доближиха до плейофите в турнира, а в други интригата ще се разреши в реваншите след седмица.

Ето и резултатите:

Сервет (Швейцария) - Утрехт (Нидерландия) 1:3

ФКСБ (Румъния) - Дрита (Косово) 3:2

Зрински (Босна и Херцеговина) - Брейдаблик (Исландия) 1:1

Панатинайкос (Гърция) - Шахтьор Донецк (Украйна) 0:0

ПАОК (Гърция) - Волфсбергер (Австрия) 0:0

Хекен (Швеция) -Бран (Норвегия) 0:2

АЕК Ларнака (Кипър) - Легия (Полша) 4:1

ЧФР Клуж (Румъния) - Брага (Португалия) 1:2

Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Ноа (Армения) 1:1

Фредрикстад (Норвегия) - Мидтиланд (Дания) 1:3


  • 1 456

    2 0 Отговор
    Докога Шахтьор Донецк ще го пишете Украйна?

    09:07 08.08.2025

