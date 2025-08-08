Резултати в Лига Европа - първи срещи

Изиграха се още 10 мача от третия квалификационен кръг в Лига Европа. Някои отбори се доближиха до плейофите в турнира, а в други интригата ще се разреши в реваншите след седмица.
Ето и резултатите:
Сервет (Швейцария) - Утрехт (Нидерландия) 1:3
ФКСБ (Румъния) - Дрита (Косово) 3:2
Зрински (Босна и Херцеговина) - Брейдаблик (Исландия) 1:1
Панатинайкос (Гърция) - Шахтьор Донецк (Украйна) 0:0
ПАОК (Гърция) - Волфсбергер (Австрия) 0:0
Хекен (Швеция) -Бран (Норвегия) 0:2
АЕК Ларнака (Кипър) - Легия (Полша) 4:1
ЧФР Клуж (Румъния) - Брага (Португалия) 1:2
Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Ноа (Армения) 1:1
Фредрикстад (Норвегия) - Мидтиланд (Дания) 1:3
