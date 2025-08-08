Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гасперини призова феновете за търпение: Рома поема в нова посока, нуждаем се от доверие и време

Гасперини призова феновете за търпение: Рома поема в нова посока, нуждаем се от доверие и време

8 Август, 2025 09:59 282 0

  • рома-
  • джан пиеро гасперини-
  • футбол

Един месец работа вече е много и ако погледна назад, чувствам, че сме свършили доста

Гасперини призова феновете за търпение: Рома поема в нова посока, нуждаем се от доверие и време - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини призова феновете за търпение. „Джалоросите“ в момента са в Англия, където водят предсезонната си подготовка, и преди няколко дни загубиха с 0:4 от Астън Вила в приятелски мач, а в събота ще се изправят срещу Евертън.

„Един месец работа вече е много и ако погледна назад, чувствам, че сме свършили доста“, каза Гасперини.

„Разбира се, бихме искали да започнем да печелим веднага, но не мога да обещая това. Ето защо казвам, че целта е да спечелим доверие, защото ако го имате, феновете ще ви дадат време. А времето никога не е достатъчно", подчерта опитният специалист.

„Трябва да погледнем какво постигнахме досега на трансферния пазар. Взехме много нови попълнения, всички на възраст около 21-23 години, но вече с известен опит. Необичайно е за град и клуб като Рома да гради с млади играчи, но това е нещо, което искаме да създадем занапред", сподели бившият наставник на Аталанта

„Тази посока е различна за Рома. Готовите футболисти могат да ви дадат незабавно подобрение, но не толкова, когато говорим за перспективите за бъдещето. Правил съм подобно обновяване много пъти. Ако мога да го направя и в Рома, би било изключително", каза още Гасперини.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ