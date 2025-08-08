Бивш нападател на Реал Мадрид подписа с Алавес след една година без отбор

Бившият нападател на Реал Мадрид Мариано Диас подписа с Алавес като свободен агент. Това съобщиха от баския клуб. 32-годишният доминикански футболист беше без отбор от лятото на 2024 година, след като договорът му със Севиля изтече.

Още в началото на предсезонната подготовка през юли Диас започна тренировки с Алавес и успя да впечатли ръководството и треньора Едуардо Коудет. Това му осигури двугодишен договор с клуба.

Диас премина през школата на Реал Мадрид и остана в клуба до 2017 година, когато беше продаден на френския Лион за 8 милиона евро. Само година по-късно, „белият балет“ си го за 21,5 милиона евро. Мариано игра за Реал до лятото на 2023 година, а после отиде в Севиля.