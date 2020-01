Скандален ММА боец се гаври с Макгрегър

Скандалният ММА боец Колби Ковингтън се изграври с Конър Макгрегър преди мача на суперзвездата с Доналд Серони - Каубоя. Бившият претендент за титлата на UFC в полусредна категория припомни последния скандал с ирландеца, когато той удари възрастен човек в бар.

"Победата ще бъде за Серони - коментира Ковингтън. - Мисля, че Конър изкара всичко, което можеше. Нека да сме честни. Макгрегър не успя дори да нокаутира дядото в бара. Как ще победи Серони?"

