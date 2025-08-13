Скандал разтърси Световното по волейбол: Дисквалифицираха женския отбор на Виетнам до 21 г. заради неуспешен полов тест

Грандиозен скандал избухна на Световното първенство по волейбол за жени до 21 години в Индонезия, след като националният тим на Виетнам бе отстранен от надпреварата. Причината – капитанът на отбора, Дон Тхи Хон, не премина успешно задължителния тест за определяне на пола, информира Jakarta Globe.

След като стана ясно, че състезателката е идентифицирана като мъж, Международната волейболна федерация реагира светкавично и наложи строги санкции. Виетнамският състав бе лишен от правото да продължи участието си в турнира, въпреки че вече си бе осигурил място на осминафиналите. Всички изиграни срещи на тима бяха анулирани и отчетени като служебни загуби с резултат 0:3 гейма.

Този инцидент предизвика бурни реакции в спортните среди и постави под въпрос процедурите за контрол и прозрачност в международните състезания. Фенове и експерти изразиха разочарование от случилото се, а организаторите обещаха да засилят мерките за проверка на участниците в бъдеще.

Случаят с Виетнам подчертава колко е важно спазването на правилата и честната игра във волейбола и спорта като цяло. Световното първенство продължава без азиатския тим, а вниманието остава насочено към стриктното прилагане на регламентите и равнопоставеността между всички състезатели.