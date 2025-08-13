Новини
Скандал разтърси Световното по волейбол: Дисквалифицираха женския отбор на Виетнам до 21 г. заради неуспешен полов тест

13 Август, 2025 19:26 762 5

Състезателка е идентифицирана като мъж

Скандал разтърси Световното по волейбол: Дисквалифицираха женския отбор на Виетнам до 21 г. заради неуспешен полов тест - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Грандиозен скандал избухна на Световното първенство по волейбол за жени до 21 години в Индонезия, след като националният тим на Виетнам бе отстранен от надпреварата. Причината – капитанът на отбора, Дон Тхи Хон, не премина успешно задължителния тест за определяне на пола, информира Jakarta Globe.

След като стана ясно, че състезателката е идентифицирана като мъж, Международната волейболна федерация реагира светкавично и наложи строги санкции. Виетнамският състав бе лишен от правото да продължи участието си в турнира, въпреки че вече си бе осигурил място на осминафиналите. Всички изиграни срещи на тима бяха анулирани и отчетени като служебни загуби с резултат 0:3 гейма.

Този инцидент предизвика бурни реакции в спортните среди и постави под въпрос процедурите за контрол и прозрачност в международните състезания. Фенове и експерти изразиха разочарование от случилото се, а организаторите обещаха да засилят мерките за проверка на участниците в бъдеще.

Случаят с Виетнам подчертава колко е важно спазването на правилата и честната игра във волейбола и спорта като цяло. Световното първенство продължава без азиатския тим, а вниманието остава насочено към стриктното прилагане на регламентите и равнопоставеността между всички състезатели.


  • 1 Офанзивен дефанзиф

    7 0 Отговор
    Брей, нещата започнаха вече да се нормализират... Браво на федерацията, която е реагирала толкова бързо и точно!

    19:32 13.08.2025

  • 2 Точка

    3 0 Отговор
    По хромозомите ще ги познаете. Всичко което не отговаря на броя хромозоми, под чертата.

    19:38 13.08.2025

  • 3 самоопределящия се не иска в мъжки отбо

    4 0 Отговор
    При бокса полът няма значение, за федерацията това е мъжки спорт.

    19:42 13.08.2025

  • 4 деатйли

    5 0 Отговор
    Виетнам не е отстранен, отсраниха капитана му и всички срещи, в които игра са 0:3 гейма. Днес без него Виетнам би Египет за 17-24 място, понеже с тези 4 служебни загуби се срина до последен в групата. Ако отидете на спортен сайт и видите снимки на капитана - няма и един процент жена в него. Има и още един състезател от Виетнам, който не е минал половия тест, и той изглежда на 98% мъж.
    Явно във Виетнам не са разбрали, че Тръмп спечели изборите и задуха друг вятър.

    19:48 13.08.2025

  • 5 Опорка

    0 0 Отговор
    Макак така, това е много недемократично

    20:19 13.08.2025

