След акцията в оръжейна фирма: Няма данни за престъпление

13 Август, 2025 20:59 968 22

Неизвестно остава и какво точно е поискало в молбата си за правна помощ Националното антикорупционно бюро на Украйна

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Ден след акцията на МВР и Прокуратурата в офис на фирма за производство и търговия с оръжие, няма данни за задържани или обвиняеми. Неизвестно остава и какво точно е поискало в молбата си за правна помощ Националното антикорупционно бюро на Украйна, съобщава Нова тв.

В понеделник, българската прокуратура съобщи, че акцията е след молба на Киев във връзка с разследване на корупционни престъпления в Украйна. Те били свързани със сделки с оръжие на завишени цени. Информацията не изненада местните медии.

„Знаем, че оръжейният бизнес не може да минава просто така безконтролно от държавните органи. Тоест, разбираме, че някъде и вашите - и българските служби, са продънени, което е ужасно”, коментира журналистът Тетяна Станева.

Според разследващите у нас, обиски и претърсвания е имало в няколко области в страната. Справка показва, че фирмата не разполага с търговски обекти, а за съхранение използва складове на предприятия от военно - промишления комплекс. Експерти напомнят, че износът на оръжия е сред най-доходоносните бизнеси. По данни на Центъра за изследване на демокрацията у нас той носи над 2 млрд. лв. приходи годишно.

„България се утвърди като един от основните износители на муниции за Европа. Основен снабдител и на Украйна. Така че това е по някакъв начин и удар върху този сектор”, заяви Атанас Русев, директор на програма „Сигурност”, Център за изследване на демокрацията.

„Имаш нужда от нещо, то ти е критично важно, води се война, и естествено на пазара всеки предлага и използва момента да извлече максимална печалба”, коментира експертът доц. Милен Иванов.

Според него неясно защо в акцията не е участвала и ДАНС.

„Има вероятност, макар и малка, украинската държава да изнася корупционния проблем извън държавата си”, каза доц. Иванов.

Фирмата, чиито офиси бяха обискирани, е в санкционния списък на Москва от няколко години. А заобикалянето на забраната за търговия с Русия дълго време беше тема на дебат в парламента.

„Прокуратурата има достатъчно инструменти, има си престъпления - незаконна търговия и стоки с възможна двойна употреба, извън установения ред”, заяви доц. Милен Иванов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъ

    26 2 Отговор
    Това беше някаква страшна пpocтотия да угаждат на yкpoпите!? Откъде накъде, ще им се връзват на акъла и ще им изпълняват нареждания!?

    Коментиран от #11

    21:02 13.08.2025

  • 2 Ама никой

    23 1 Отговор
    не е и очаквал нещо друго от "акцията" ! За няма и ден резултатът е готов ! Всичко 6 !

    21:03 13.08.2025

  • 3 Гост

    14 0 Отговор
    Ми чийго дирите там, аматьори?

    21:05 13.08.2025

  • 4 Даниел

    10 14 Отговор
    Руската агентура е неприкосновена на територията на България

    21:08 13.08.2025

  • 5 Наивник на средна възраст

    21 2 Отговор
    Нищо друго не съм и очаквал,апропо и собственикът може да е подставено лице.Друга ми е забавно - Галъп изчезна от прогнозите,но бе активно замесен в илюзиорните проучвания...подръжниците на еврото нараствали....ти да видиш. За Галъп като за умрел - или убаво,или.както в случая,нищо....

    21:14 13.08.2025

  • 6 То никой и друго не е очаквал...

    8 15 Отговор
    Освен този резултат, всички институции са пробити от руснаците като швейцарско сирене, така че нормален резултат от разследващите русоробски мекерета.

    Коментиран от #16, #18

    21:17 13.08.2025

  • 7 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Украинска държава е тясно свързана с Ислямска държава ,с която си менкат оръжие за наркотици.

    21:21 13.08.2025

  • 8 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Излагате се.За кво цитирате лицето Атанас Русев ,който е обикновен грантаджия на повикване?

    21:24 13.08.2025

  • 9 55 от Козлодуй

    3 0 Отговор
    Платили са си навреме на когото е трябвало .

    21:27 13.08.2025

  • 10 А нещо за престижа

    7 1 Отговор
    на тия фирми,които бяха нарочени за престъпни?! Значи на всякакви к ре тен и от чужбина трябва да съдействаме?! Вече не ни остана ни чест,ни почтенност,ни самочувствие!Държавата ни работи против нас, българите! За всичко!!! Това не е нашата Държава,това е държавата на шиши и баце!!!

    21:29 13.08.2025

  • 11 Един

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъ":

    Фирмата е сериозен конкурент на пазара на военна продукция. И разбира се пречи на някой. И са решили да я чукнат под кръста. Като взривиха складовете им на Петолъчката нещо разбра ли се? Кой действа с взривове и новичок а?

    21:30 13.08.2025

  • 12 УКРИТЕ ВИ ПРАВЯТ НА МАЙМУНИ

    8 2 Отговор
    ДРУГАРИ. МИЛИЦИОНЕРИ
    ПАК ЛИ ЩЕ СМЕ САТЕЛИТИ НА ФАШИСТКА ГЕРМАНИЯ???

    21:34 13.08.2025

  • 13 Цвете

    3 0 Отговор
    Имах си хас да кажат, че има " ВИНОВНИК " .,ДА НЕ СА ЛУДИ. ВСИЧКО Е СКРИТО ПОКРИТО. 😙🫣🤫🤔🫡

    21:36 13.08.2025

  • 14 Цвете

    1 1 Отговор
  • 15 Цвете

    1 1 Отговор
  • 16 зашката

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "То никой и друго не е очаквал...":

    поръчка от конкуренцията

    21:38 13.08.2025

  • 17 максим

    0 0 Отговор
    журналистката, как се казва???
    таня или татяна???
    ама ,грешка има ли в името или не? факти,пояснете.....
    това ли е бесарабската българка,дето пише,че българия я предала???
    и сега, да се прави на още по- силна,почва война срещу българия???

    21:45 13.08.2025

  • 19 Светослав

    1 0 Отговор
    Дежурните,които вземат по някоя стотинка на пост се изказаха)(,В петък,като се приемат условията на Русия,ще пишат само ,колко е велика))

    21:59 13.08.2025

  • 20 в България

    0 0 Отговор
    престъпления няма и никога не е имало...дс

    22:00 13.08.2025

  • 21 царя

    0 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    22:01 13.08.2025

  • 22 в България

    0 0 Отговор
    всичко е фалшиво и най-вече "управляващите" и "бизнесмените" назначени от държавна сигурност...всичките рикошет от маймунска че.....я!!!

    22:10 13.08.2025

