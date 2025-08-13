След акцията в оръжейна фирма: Няма данни за престъпление

Ден след акцията на МВР и Прокуратурата в офис на фирма за производство и търговия с оръжие, няма данни за задържани или обвиняеми. Неизвестно остава и какво точно е поискало в молбата си за правна помощ Националното антикорупционно бюро на Украйна, съобщава Нова тв.
В понеделник, българската прокуратура съобщи, че акцията е след молба на Киев във връзка с разследване на корупционни престъпления в Украйна. Те били свързани със сделки с оръжие на завишени цени. Информацията не изненада местните медии.
„Знаем, че оръжейният бизнес не може да минава просто така безконтролно от държавните органи. Тоест, разбираме, че някъде и вашите - и българските служби, са продънени, което е ужасно”, коментира журналистът Тетяна Станева.
Според разследващите у нас, обиски и претърсвания е имало в няколко области в страната. Справка показва, че фирмата не разполага с търговски обекти, а за съхранение използва складове на предприятия от военно - промишления комплекс. Експерти напомнят, че износът на оръжия е сред най-доходоносните бизнеси. По данни на Центъра за изследване на демокрацията у нас той носи над 2 млрд. лв. приходи годишно.
„България се утвърди като един от основните износители на муниции за Европа. Основен снабдител и на Украйна. Така че това е по някакъв начин и удар върху този сектор”, заяви Атанас Русев, директор на програма „Сигурност”, Център за изследване на демокрацията.
„Имаш нужда от нещо, то ти е критично важно, води се война, и естествено на пазара всеки предлага и използва момента да извлече максимална печалба”, коментира експертът доц. Милен Иванов.
Според него неясно защо в акцията не е участвала и ДАНС.
„Има вероятност, макар и малка, украинската държава да изнася корупционния проблем извън държавата си”, каза доц. Иванов.
Фирмата, чиито офиси бяха обискирани, е в санкционния списък на Москва от няколко години. А заобикалянето на забраната за търговия с Русия дълго време беше тема на дебат в парламента.
„Прокуратурата има достатъчно инструменти, има си престъпления - незаконна търговия и стоки с възможна двойна употреба, извън установения ред”, заяви доц. Милен Иванов.
