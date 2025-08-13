Новини
Андре Кловис избра Карабах пред Левски

13 Август, 2025 18:45 344 1

Бразилският нападател поема към Азербайджан

Андре Кловис избра Карабах пред Левски - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от най-желаните играчи от Левски това лято Андре Кловис ще продължи професионалния си път в Азербайджан. Според информация на португалското издание „Рекорд“, 27-годишният бразилец е на крачка от подпис с местния шампион Карабах, като се очаква да пристигне в Баку до края на седмицата.

Столичният гранд Левски положи сериозни усилия да привлече Кловис, като дори постигна договорка с настоящия му клуб Академико Визеу. Въпреки това, преговорите за личните условия на нападателя се проточиха, тъй като той настояваше за по-високо възнаграждение. Именно тук се намеси Карабах, който не само предложи по-атрактивна заплата, но и надмина офертата на „сините“ с по-висока трансферна сума. Това на практика наклони везните в полза на азербайджанския хегемон и португалският клуб предпочете тяхното предложение.

Очаква се Андре Кловис да премине задължителните медицински тестове, след което ще парафира тригодишен договор с Карабах. Сумата по трансфера се изчислява на около 1 милион евро – сериозна инвестиция за нападателя, който впечатли с два гола в последния си мач за Академико Визеу срещу Униао Лейрия.

Така Левски пропуска възможността да привлече класен реализатор, докато Карабах затвърждава амбициите си за доминация не само в Азербайджан, но и на европейската сцена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дика

    1 0 Отговор
    Футбол без кинти не става

    18:47 13.08.2025

