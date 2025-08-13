Марк Селби влезе в историята със своя 900-тен сенчъри брейк на Мастърса в Саудитска Арабия

Един от най-успешните играчи на съвременната снукър сцена - Марк Селби записа името си със златни букви, след като реализира впечатляващия си 900-тен сенчъри брейк по време на осминафиналния си двубой срещу Нийл Робъртсън на престижния турнир Мастърс в Саудитска Арабия.

Четирикратният световен шампион, който дебютира в професионалния снукър през далечната 1999 година, демонстрира класата си още във втория фрейм на срещата, когато изигра безупречна серия от 119 точки.

С този забележителен успех Селби се нареди сред истинските легенди на спорта, като стана едва петият състезател в историята, преминал границата от 900 сенчъри брейка.

Следващата голяма цел пред майстора от Лестър е да достигне магическите 1000 сенчъри, което ще го постави рамо до рамо с най-големите имена в снукъра – Рони О'Съливан, Джъд Тръмп, Джон Хигинс, а съвсем скоро и самият Нийл Робъртсън, който в момента има 989 сенчъри брейка в актива си.

Постижението на Селби е поредното доказателство за неговата постоянство, талант и изключителна отдаденост към играта.

Топ 5 в историята по сенчъри брейкове:

Рони О'Съливан – 1 290

Джъд Тръмп – 1 094

Джон Хигинс – 1 039

Нийл Робъртсън – 989

Марк Селби – 900