Новини
Спорт »
Други спортове »
Марк Селби влезе в историята със своя 900-тен сенчъри брейк на Мастърса в Саудитска Арабия

Марк Селби влезе в историята със своя 900-тен сенчъри брейк на Мастърса в Саудитска Арабия

13 Август, 2025 18:06 448 0

  • снукър -
  • марк селби-
  • златни букви-
  • сенчъри брейк -
  • нийл робъртсън -
  • турнир -
  • мастърс -
  • саудитска арабия

Четирикратният световен шампион отново демонстрира класата си

Марк Селби влезе в историята със своя 900-тен сенчъри брейк на Мастърса в Саудитска Арабия - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-успешните играчи на съвременната снукър сцена - Марк Селби записа името си със златни букви, след като реализира впечатляващия си 900-тен сенчъри брейк по време на осминафиналния си двубой срещу Нийл Робъртсън на престижния турнир Мастърс в Саудитска Арабия.

Четирикратният световен шампион, който дебютира в професионалния снукър през далечната 1999 година, демонстрира класата си още във втория фрейм на срещата, когато изигра безупречна серия от 119 точки.

С този забележителен успех Селби се нареди сред истинските легенди на спорта, като стана едва петият състезател в историята, преминал границата от 900 сенчъри брейка.

Следващата голяма цел пред майстора от Лестър е да достигне магическите 1000 сенчъри, което ще го постави рамо до рамо с най-големите имена в снукъра – Рони О'Съливан, Джъд Тръмп, Джон Хигинс, а съвсем скоро и самият Нийл Робъртсън, който в момента има 989 сенчъри брейка в актива си.

Постижението на Селби е поредното доказателство за неговата постоянство, талант и изключителна отдаденост към играта.

Топ 5 в историята по сенчъри брейкове:

Рони О'Съливан – 1 290

Джъд Тръмп – 1 094

Джон Хигинс – 1 039

Нийл Робъртсън – 989

Марк Селби – 900


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ