Валдас Дамбраускас: Сабах е готов да рискува срещу Левски

Азербайджанският Сабах ще се изправи срещу българския гранд Левски в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят е утре от 19:00 часа и обещава истински спектакъл.

Старши треньорът на домакините, Валдас Дамбраускас, даде ясно да се разбере, че неговият отбор няма да се задоволи с предпазлива игра.

"Каквото и да се случи, вярвам, че ще бъдем принудени да поемаме повече рискове и да играем по-офанзивен футбол. Ще направим точно това. Ще видите какъв ще бъде подходът ни за мача. Защото във футбола не е достатъчно да кажеш, че ще нападаш. Опонентът също има свои планове и идеи, и ние трябва да бъдем много концентрирани. Левски е много добре организиран тим и не е допускал повече от един гол през сезона. Също така, те често бележат, така че трябва да бъдем много внимателни и в защита. Разбира се, резултатът е 0:1 и определено ние трябва да играем за победа. Просто вярвам, че нашите идеи ще бъдат по-ефикасни и ще ни донесат по-добър резултат", каза Дамбраускас.