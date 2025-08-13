Новини
Спорт »
Световен футбол »
Валдас Дамбраускас: Сабах е готов да рискува срещу Левски

Валдас Дамбраускас: Сабах е готов да рискува срещу Левски

13 Август, 2025 19:46 406 0

  • сабах-
  • левски -
  • реванш-
  • квалификационен кръг -
  • лигата на конференциите-
  • валдас дамбрауска

Двубоят е утре от 19:00 часа

Валдас Дамбраускас: Сабах е готов да рискува срещу Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Азербайджанският Сабах ще се изправи срещу българския гранд Левски в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят е утре от 19:00 часа и обещава истински спектакъл.

Старши треньорът на домакините, Валдас Дамбраускас, даде ясно да се разбере, че неговият отбор няма да се задоволи с предпазлива игра.

"Каквото и да се случи, вярвам, че ще бъдем принудени да поемаме повече рискове и да играем по-офанзивен футбол. Ще направим точно това. Ще видите какъв ще бъде подходът ни за мача. Защото във футбола не е достатъчно да кажеш, че ще нападаш. Опонентът също има свои планове и идеи, и ние трябва да бъдем много концентрирани. Левски е много добре организиран тим и не е допускал повече от един гол през сезона. Също така, те често бележат, така че трябва да бъдем много внимателни и в защита. Разбира се, резултатът е 0:1 и определено ние трябва да играем за победа. Просто вярвам, че нашите идеи ще бъдат по-ефикасни и ще ни донесат по-добър резултат", каза Дамбраускас.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ