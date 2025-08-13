Чехия достави над 1 млн. едрокалибрени боеприпаса на Украйна от началото на годината

От началото на тази година Украйна е получила над 1 милион едрокалибрени боеприпаса по линия на инициативата на Прага за снабдяване с артилерийски снаряди, съобщи чешкият премиер Петър Фиала, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Чешкото правителство прогнозира, че обемът на доставките ще се увеличи през следващите месеци.
Миналата година в рамките на същата инициатива Украйна е получила 1,5 милиона боеприпаса, включително 500 хиляди 155-милиметрови снаряда.
2 Баба ти
Коментиран от #34
20:56 13.08.2025
4 сериозен
Коментиран от #7, #16, #42
20:57 13.08.2025
6 доктор
20:57 13.08.2025
7 Шопо
До коментар #4 от "сериозен":Русия си запазва правото да ги върне.
20:58 13.08.2025
9 Българин
Коментиран от #18, #49, #69
20:59 13.08.2025
10 гост
20:59 13.08.2025
11 Чччччч
20:59 13.08.2025
12 Скорпи
До коментар #5 от "Луганск":за теб спасение няма..
21:00 13.08.2025
13 Червената шапчица
Златната рибка: – Моля те, пусни ме и ще ти изпълня едно желание!
Путин: – Ама как така само едно, аз искам три!
Златната рибка: – Три беше по комунистическо време, сега сме демокрация.
Путин: – Добре тогава… искам да разбера какво е честни избори в Русия!
Златната рибка: – Ооо, това е много сложно желание, почти невъзможно.
Путин: – Хмм… тогава искам цялата Украйна да е руска!
Златната рибка: – Я кажи пак, какво ти беше първото желание?
21:01 13.08.2025
14 Някой
Коментиран от #46
21:01 13.08.2025
15 ЖЕКО
Коментиран от #19, #20, #32
21:01 13.08.2025
16 Трепет
До коментар #4 от "сериозен":Отидоха по на руснаците главите - демек по дяволите. Само преброй колко са руските убити и инвалиди. Говори се за цифра пълни инвалиди от сорта над 400 000.
Коментиран от #22
21:02 13.08.2025
17 Град Козлодуй
21:02 13.08.2025
18 съсел ,
До коментар #9 от "Българин":Не слагай всички под общ знаменател - има и такива , които не са като теб НЕУмни !
21:02 13.08.2025
19 3333
До коментар #15 от "ЖЕКО":Кажи, къде е СССР?
Коментиран от #24
21:03 13.08.2025
21 Всички страни членки на ЕС....
Коментиран от #26
21:04 13.08.2025
22 сериозен
До коментар #16 от "Трепет":Ти гледай укрите , за руснаците не мисли - не е за твоята глава ! СОП - чо !!!!!!!!
21:04 13.08.2025
24 ......
До коментар #19 от "3333":Където вече е ЕСЕС.
21:05 13.08.2025
25 Ачо
21:06 13.08.2025
26 оли ,
До коментар #21 от "Всички страни членки на ЕС....":И като прати Таурисите какво ще промени нещата - пердахът си продължава до посиняване ! Укрите скоро ще вдигат байрака - друг изход нямат ! Бият ги както циганин не си бие кучето , даже им е малко ....
21:06 13.08.2025
До коментар #28 от "Луганск":смени плочата Папагал...изтърка се..
21:09 13.08.2025
31 И това за гордост ли е 😄
21:11 13.08.2025
33 Град Козлодуй
21:11 13.08.2025
35 Мишел
21:12 13.08.2025
До коментар #32 от "Писнахте на всички вече....":Вече трябваше да са превзели Аляска.
Коментиран от #40, #48
21:12 13.08.2025
37 Сатана Z
21:13 13.08.2025
До коментар #36 от "Сметах,сметах":Да беше изкласил поне до 2-ри клас щеше да се научиш да смяташ със сметало , с тия криви сметки и за селски бакалин не ставаш !
42 изобщо не е на вятъра
До коментар #4 от "сериозен":с тях са убити над 1 милион руски войници. гадно звучи, но никой не им е виновен на руснаците, че се жертват и сами се бутат срещу украинската артилерия.
21:17 13.08.2025
43 Иван
21:17 13.08.2025
44 грУй ,
До коментар #38 от "гост":Ха-ха ! Ти имаш ли нещо , с което да ,,забиваш ,, , или си в сферата на мечтите ?! Смешник !
21:17 13.08.2025
45 Отец Дионисий
21:17 13.08.2025
46 Изобщо не спим
До коментар #14 от "Някой":Произвеждаме и продаваме яко българска военна продукция.
21:19 13.08.2025
47 сериозен
До коментар #42 от "изобщо не е на вятъра":Ти по-добре мисли за укрите , че работата за тях е от зле - по- зле ....
Коментиран от #60
21:19 13.08.2025
48 смЕта , смЕта
До коментар #36 от "Сметах,сметах":Ама недосмЕта
21:19 13.08.2025
49 Кретен!
До коментар #9 от "Българин":Не се наричай българин! Безродник пр@ клет!
21:20 13.08.2025
50 Злобното Джуджи
Руснаците вече са 139 млн, за всеки руснак по снаряд - трябнат минимум 139 млн снаряда за да изчистим тва диво азиатско племе от лицето на Матушката и да я заселим и усвоим с Бели хора 👍
Коментиран от #56, #59
21:21 13.08.2025
51 Маминкоооооо
Коментиран от #55
21:21 13.08.2025
52 Жълтопаветен канибал
Този път обаче, братушките не трябва да оставят фашистката зараза без дезинфекцират тотално!
21:22 13.08.2025
53 Артилерист
Коментиран от #61
21:22 13.08.2025
54 оня с коня
21:22 13.08.2025
55 Злобното Джуджи
До коментар #51 от "Маминкоооооо":Щото си Сделан в СССР 😆😆😆
Коментиран от #64, #68, #79
21:22 13.08.2025
57 Това е голяма злоба
21:24 13.08.2025
58 Пърдж
21:24 13.08.2025
59 джудж,
До коментар #50 от "Злобното Джуджи":Слънчасал си , мой , много , взимай мерки да не ритнеш камбаната , че какво ще правим без теб .
21:25 13.08.2025
60 Украинците няма какво да
До коментар #47 от "сериозен":мислим. От цялата тая война или СВО, без значение, най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби, беше позорно изгонена от Сирия, предаде сирийския диктатор Башар Асад и Иран и не е в състояние да постигне сериозни резултати във войната срещу Украйна. На практика Русия в момента търпи, не само огромно огромно унижение и срам, но и претърпя истинска геополитическа катастрофа като загуби всякакво влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток, Кавказ и Азия. За разрастването на НАТО пък е съвсем отделна огромна стратегическа катастрофа за Русия.
Коментиран от #73
21:26 13.08.2025
61 Злобното Джуджи
До коментар #53 от "Артилерист":"...цялото НАТО и сателити воюват срещу Русия..."
Нищо подобно !!!
Воюват няма и 1000 офицера от НАТО, аре с мен сме 1001 😆 Украинците сами се справят успешно с двойно по многочислената плъзнала монголо-корейска паплач.
Коментиран от #66
21:26 13.08.2025
62 Факт
Коментиран от #77
21:27 13.08.2025
63 Берлин
Коментиран от #67, #71
21:27 13.08.2025
65 Пламен
21:27 13.08.2025
67 И ние бяхме
До коментар #63 от "Берлин":към хитлер ВСВ и сега сме пак от страната на фашизма.
Коментиран от #83
21:30 13.08.2025
70 Тая физиономия
21:32 13.08.2025
71 Атина Палада
До коментар #63 от "Берлин":Не са само те! Тогава цяла Европа ( без Гърция и Сърбия) нападат СССР.
Коментиран от #74
21:33 13.08.2025
72 хавел
21:33 13.08.2025
73 СОП.чо ,
До коментар #60 от "Украинците няма какво да":Изобщо НЕ СИ В ЧАС ! Не съм сигурен , че и докторите ще могат да ти помогнат ! Не е зле ,, все пак да опиташ - може да ти наместят единствената гънчица , която имаш все още , ако и тя не се е изпарила от жегите ! ! !
21:35 13.08.2025
75 ЧЕХИТЕ
СКОРО!
21:37 13.08.2025
80 Евро
21:43 13.08.2025
82 за малко
Коментиран от #107
21:46 13.08.2025
83 А бе много
До коментар #67 от "И ние бяхме":Разбираш от фашизъм бе.Знаеш ли колко руснаци е избил Сталин в лагерите,ьнаеш ли колко народи е избил с гладомор към 5 милиона.А знаеш ли Жуков главнокомандващия на Сталин колко е избил с безумните си челни атаки.Образовай се,мойто момче.И отивай да живееш в Руский мир.Там гледай да не кажеш нещо срещу войната или вожда ка Путин.Щото ще разбереш какво е фашизъм па Руски.
Коментиран от #91, #93
21:47 13.08.2025
84 Тебе лично
До коментар #81 от "Луганск":Ще те правим с една глава по нисък .Мръшляшко руско Мекере
Коментиран от #88
21:48 13.08.2025
85 сериозен
До коментар #81 от "Луганск":,,това е демократично!,, - и аз съм на същото мнение !
Коментиран от #89
21:48 13.08.2025
86 Поря Русофили
Коментиран от #96, #98
21:51 13.08.2025
87 ZА ПОБЕДУ!
ГОСПОД ЛОШО ЩЕ НАКАЖЕ т€зи ч€хи-П € Д € Р А $ Т И!
НЯМА ДА ИМ $€ РАЗМИН€ И НА пол$кит€ $вин€!
англо-$ак$ит€ -циони$ти(Н€О-фаши$ти) ЗАПАЛИХА ТАЗИ ВОЙНА,
ВЪВ АДА ДА ГОРЯТ т€ И т€хният $луга(з€л€н$ки)!
ГОСПОД НАМ ОБЪРНА ГРЪБ, ЩОМ $Р€ЩУ БРАТЯТА $И $М€ ЗА $€Т€Н ПЪТ!
Коментиран от #95
21:51 13.08.2025
88 ха-хааа
До коментар #84 от "Тебе лично":За тебе съм предвидил най - загряващия тайландси масаж - с двете тръби . Влизаш до раменете под земята със сигурност !
Коментиран от #90
21:52 13.08.2025
89 Едни български
До коментар #85 от "сериозен":Предатели русофилчета,нали знаеш за шпионаж в полза на Русия затвор между 5 и 10 год.И тук ще ви почваме едногънкови тва. ри.
Коментиран от #92, #101
21:53 13.08.2025
91 ВИЖ ПРИ ГОЛЯМАТА РЕЦЕСИЯ
До коментар #83 от "А бе много":ВУСА колко работници и фермери са измрели от глад.аколко работнически стачки са потушени с куршуми избити са хиляди докато за 30 години е смляно профсъюзното движение. А ЗА ГОНИДБИТЕ НА ЧЕРВЕНИ ШПИОНИ НЯМА ДА ПРОЧЕТЕШ В УЧЕБНИЦИТЕ.ИЧЕЗНАЛИ СА МИЛИОНИ,АГЕНТИ,, НА ,,КАМУНИЗМА,,..БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА И НАЙ БЕЗЦЕРЕМОНМО И ДЕМОКРАТИЧНО СА РАЗСТРЕЛЯНИ МАРТИНЛ. КИНГ И КЕНЕДИ БЕЛИ ЛЯСТОВИЦИ В ЧЕРНИЯ РОБСКИРОТШИЙЛДСКИ СТРОЙ.
21:55 13.08.2025
92 съсел ,
До коментар #89 от "Едни български":Запази си законите за селската кръчма - там ги разправяй на колегите ти по маса ! Тук няма да ти обърнат внимание на глупостите .
21:55 13.08.2025
93 Там ко пише
До коментар #83 от "А бе много":ти къде отиде. Нещо невярно ли има, че ВСВ бяхме на страната на фашизма и сега пак, че се въртите и сменяте темите?
Коментиран от #102
21:56 13.08.2025
94 ха-хааа
До коментар #90 от "Ами кажи":На ,,ма ,, ще говориш на мама си , че те е родила с дефицити и лечение за тях НЯМА !
Коментиран от #97
21:57 13.08.2025
95 Ма Заминавай
До коментар #87 от "ZА ПОБЕДУ!":За блатото върни бг паспорт и еднопосочно.Там със сигурност ще получиш направление за фронта.Ще участваш в месните щурмове и ще станеш герой.Щом си антибългарин чий го крепиш тук.Бе дребно едногънково човече
Коментиран от #100, #103
21:58 13.08.2025
96 Kъде ще ги
До коментар #86 от "Поря Русофили":пориш с твойта гюдерия?
Коментиран от #99
21:59 13.08.2025
97 Та войник
До коментар #94 от "ха-хааа":Ходила ли си Чикита.Не си мойто момиче.Като върнат казармата ще те направя пружинка.
22:00 13.08.2025
99 О на тебе
До коментар #96 от "Kъде ще ги":Лично ще ти забърша д....то с гюдерията
Коментиран от #108
22:01 13.08.2025
101 Български предатели
До коментар #89 от "Едни български":сме видели ПП и ДБ в записите, както и баце в самопризнания.
Коментиран от #105
22:03 13.08.2025
102 Ко на какъв
До коментар #93 от "Там ко пише":Диалект е бре,дребосък.Това че говориш диалект е селско но по селско е да пишеш на диалект.Та заминавай за руската демокрация.Или може при съюзниците му С.Корев и Иран.Ей Де....бил.да ти имам логиката.
22:04 13.08.2025
103 ZА ПО БЕ ДУ!
До коментар #95 от "Ма Заминавай":АНТИ-БЪЛГАРИ И тур ко фи ли $т€ ви€ €вро-дж€н д€ ра$ ти(РУ $О ФО БИ)!
КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?
Коментиран от #106
22:04 13.08.2025
105 Всички Русофили
До коментар #101 от "Български предатели":Сте антибългари и се чудя като сте против държавата си ,чий го крепиш тук.
Коментиран от #109
22:06 13.08.2025
106 Питай вожда си
До коментар #103 от "ZА ПО БЕ ДУ!":Защо нападна суверенна държава.Той до сега само войни води.Чечня Грузия Украйна целия свят му е виновен.Стана съюзник със С.Корея и Иран южас и вие сте му фенове.
22:09 13.08.2025
107 Саде да попитам...!
До коментар #82 от "за малко":Тоя от снимката ,дали е хващал някога през живота си истински ,,Калашников"...?!
Или само мъжки...,,Калашници" е хващал...?!?!
22:09 13.08.2025
108 ми то май
До коментар #99 от "О на тебе":тя става само за бърсане! Скрий са, не са излагай!
22:10 13.08.2025
109 Нали пишеше там
До коментар #105 от "Всички Русофили":Предателите са ПП и ДБ и баце. Това няма общо с русофилството. Звучи тъпо всичко което вакуума на раменете не може да си го обясни да го кръщаваш русофил. ПП, ДБ и баце са просто предатели на България.
22:10 13.08.2025