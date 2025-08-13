Новини
Чехия достави над 1 млн. едрокалибрени боеприпаса на Украйна от началото на годината

13 Август, 2025 20:54 830 109

Премиерът Петър Фиала очаква обемът на доставките по инициативата на Прага да нарасне.

Чехия достави над 1 млн. едрокалибрени боеприпаса на Украйна от началото на годината - 1
Снимкa: БГНЕС
От началото на тази година Украйна е получила над 1 милион едрокалибрени боеприпаса по линия на инициативата на Прага за снабдяване с артилерийски снаряди, съобщи чешкият премиер Петър Фиала, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Чешкото правителство прогнозира, че обемът на доставките ще се увеличи през следващите месеци.

Миналата година в рамките на същата инициатива Украйна е получила 1,5 милиона боеприпаса, включително 500 хиляди 155-милиметрови снаряда.


  • 2 Баба ти

    30 6 Отговор
    Идиоти!

    Коментиран от #34

    20:56 13.08.2025

  • 4 сериозен

    32 6 Отговор
    И тези над 1 млн. едрокалибрени боеприпаса ще отидат при онези преди тях , т.е.- на вятъра .. Укрията е каца без дъно - запълване няма да има !

    Коментиран от #7, #16, #42

    20:57 13.08.2025

  • 6 доктор

    8 28 Отговор
    Доста руски говеда са изпратени от чешки снаряди.

    20:57 13.08.2025

  • 7 Шопо

    27 7 Отговор

    До коментар #4 от "сериозен":

    Русия си запазва правото да ги върне.

    20:58 13.08.2025

  • 9 Българин

    10 26 Отговор
    И ние като чехите мразим Русия.

    Коментиран от #18, #49, #69

    20:59 13.08.2025

    6 20 Отговор
    Браво...да трепат украинците руските говеда..

    20:59 13.08.2025

  • 11 Чччччч

    19 4 Отговор
    3eлeнcки нa∆>pycaн нa cpeщaтac Tpъмп и eвpoпeйcкитe лидepи? (C BИДEO)

    20:59 13.08.2025

    5 8 Отговор

    за теб спасение няма..

    7 22 Отговор
    Путин хванал златната рибка.
    Златната рибка: – Моля те, пусни ме и ще ти изпълня едно желание!
    Путин: – Ама как така само едно, аз искам три!
    Путин: – Добре тогава… искам да разбера какво е честни избори в Русия!
    Златната рибка: – Я кажи пак, какво ти беше първото желание?

  • 14 Някой

    Хората правят бизнес .ние спим

    Коментиран от #46

    21:01 13.08.2025

  • 15 ЖЕКО

    22 5 Отговор
    И ТОВА НЯМА ДА СПАСИ УКРИТЕ

    Коментиран от #19, #20, #32

    21:01 13.08.2025

    4 15 Отговор

    До коментар #4 от "сериозен":

    Отидоха по на руснаците главите - демек по дяволите. Само преброй колко са руските убити и инвалиди. Говори се за цифра пълни инвалиди от сорта над 400 000.

    Коментиран от #22

    21:02 13.08.2025

  • 17 Град Козлодуй

    4 11 Отговор
    21:02 13.08.2025

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Не слагай всички под общ знаменател - има и такива , които не са като теб НЕУмни !

  • 19 3333

    4 11 Отговор

    До коментар #15 от "ЖЕКО":

    Кажи, къде е СССР?

    Коментиран от #24

    21:03 13.08.2025

  • 21 Всички страни членки на ЕС....

    10 18 Отговор
    Трябва да последват примера на Чехия и да изпратят не по един, а по три, четири милиона снаряди на година, и ВСУ да запукват ватенките както те си знаят, и Мерц да не се ослушва а да праща Таурусите.

    Коментиран от #26

    21:04 13.08.2025

  • 22 сериозен

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "Трепет":

    Ти гледай укрите , за руснаците не мисли - не е за твоята глава ! СОП - чо !!!!!!!!

    21:04 13.08.2025

  • 24 ......

    8 4 Отговор

    До коментар #19 от "3333":

    Където вече е ЕСЕС.

    21:05 13.08.2025

  • 25 Ачо

    6 11 Отговор
    Немеца да дава от квадратните ракети.Оръжие от нов вид.

    21:06 13.08.2025

  • 26 оли ,

    13 3 Отговор

    До коментар #21 от "Всички страни членки на ЕС....":

    И като прати Таурисите какво ще промени нещата - пердахът си продължава до посиняване ! Укрите скоро ще вдигат байрака - друг изход нямат ! Бият ги както циганин не си бие кучето , даже им е малко ....

    21:06 13.08.2025

  • 29 Руснаков

    7 5 Отговор

    До коментар #28 от "Луганск":

    смени плочата Папагал...изтърка се..

    21:09 13.08.2025

  • 31 И това за гордост ли е 😄

    13 4 Отговор
    Все едно пожарникар да се хвали, че дал еди колко си литра бензин за пожара. 😄

    21:11 13.08.2025

  • 33 Град Козлодуй

    4 6 Отговор
    СЛАВА!

    21:11 13.08.2025

  • 35 Мишел

    10 10 Отговор
    "Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ. Сложи край на влиянието на Русия в региона на Южен Кавказ. Това стана с подписаното в САЩ рамково споразумение между Армения и Азербайджан. Илхам Алиев затвърди статута си на основен съюзник на САЩ в Южен Кавказ. Сега Баку ще може да купува американско оръжие. Голяма част от арменците смятат, че Русия ги е предала, защото въпреки наличието на военен съюз тя не помогна на Ереван по време на войната за Нагорни Карабах. Анкара и Вашингтон станаха главните геополитически играчи в южнокавказкия регион. Именно те отстраниха Москва и ще влияят активно на неговото бъдеще. "

    21:12 13.08.2025

  • 36 Сметах,сметах

    4 8 Отговор

    До коментар #32 от "Писнахте на всички вече....":

    Вече трябваше да са превзели Аляска.

    Коментиран от #40, #48

    21:12 13.08.2025

  • 37 Сатана Z

    9 5 Отговор
    И на Чехите ще им дойде реда както през 1968 год.кигато българската народна армия помогна на СССР в потушаването на Пражкия метеж .

    21:13 13.08.2025

  • 40 минаващ

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Сметах,сметах":

    Да беше изкласил поне до 2-ри клас щеше да се научиш да смяташ със сметало , с тия криви сметки и за селски бакалин не ставаш !

    21:15 13.08.2025

  • 42 изобщо не е на вятъра

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "сериозен":

    с тях са убити над 1 милион руски войници. гадно звучи, но никой не им е виновен на руснаците, че се жертват и сами се бутат срещу украинската артилерия.

    Коментиран от #47

    21:17 13.08.2025

  • 43 Иван

    9 2 Отговор
    След време.......чешка пърдьела ще отрича за доставките.

    21:17 13.08.2025

  • 44 грУй ,

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "гост":

    Ха-ха ! Ти имаш ли нещо , с което да ,,забиваш ,, , или си в сферата на мечтите ?! Смешник !

    21:17 13.08.2025

  • 45 Отец Дионисий

    3 6 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    21:17 13.08.2025

  • 46 Изобщо не спим

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Произвеждаме и продаваме яко българска военна продукция.

    21:19 13.08.2025

  • 47 сериозен

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "изобщо не е на вятъра":

    Ти по-добре мисли за укрите , че работата за тях е от зле - по- зле ....

    Коментиран от #60

    21:19 13.08.2025

  • 48 смЕта , смЕта

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Сметах,сметах":

    Ама недосмЕта

    21:19 13.08.2025

  • 49 Кретен!

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Не се наричай българин! Безродник пр@ клет!

    21:20 13.08.2025

  • 50 Злобното Джуджи

    6 10 Отговор
    1 млн снаряда са твърде малко !!!
    Руснаците вече са 139 млн, за всеки руснак по снаряд - трябнат минимум 139 млн снаряда за да изчистим тва диво азиатско племе от лицето на Матушката и да я заселим и усвоим с Бели хора 👍

    Коментиран от #56, #59

    21:21 13.08.2025

  • 51 Маминкоооооо

    3 0 Отговор
    Защо съм се посралоооооо

    Коментиран от #55

    21:21 13.08.2025

  • 52 Жълтопаветен канибал

    11 2 Отговор
    Те така доставяха и на Райха, а сега на Укpoрайха. Защо си мислят, че няма пак да изядат дървото?!
    Този път обаче, братушките не трябва да оставят фашистката зараза без дезинфекцират тотално!

    21:22 13.08.2025

  • 53 Артилерист

    12 2 Отговор
    Чехия над 1 милион снаряда! А България по-долу ли е? И представяйте си какви количества вървят към Украйна от тези 50 и нещо държави, които западните хищници обединяват и принуждават да доставят боеприпаси, оръжия и пари. И после нека ми говорят някои, че Русия била слаба и не можела да се справи с една Украйна дори. Не Украйна, а цялото НАТО и сателити воюват срещу Русия чрез нея. Но нацизираните украинци и подкрепящите ги просто нямаха идея с кого се захващат, но на 15-ти Путин и Тръмп като се разберат за прекратяване на войната по условията на Русия, г7 и подчинени ще увиснат като прани гащи...

    Коментиран от #61

    21:22 13.08.2025

  • 54 оня с коня

    6 3 Отговор
    Нека не подценяваме България,чиито Оръж. Заводи работят ДЕНОНОЩНО.

    21:22 13.08.2025

  • 55 Злобното Джуджи

    2 7 Отговор

    До коментар #51 от "Маминкоооооо":

    Щото си Сделан в СССР 😆😆😆

    Коментиран от #64, #68, #79

    21:22 13.08.2025

  • 57 Това е голяма злоба

    11 2 Отговор
    Към Русия от Европа и в частност от България.....Тези 1000000 боеприпаси много слаеяни ще убият.А защо Европа която е Европейска икономическа организация се меси между 2 воювсщи страни вместо да се опитва да ги помири.Тези украинци нито са в ЕС нито в НАТО.Та нали войната ще свърши един ден тогава как ще ги гледаме толкова силната Русия.....Безобразие от страна на България и Европа.Вижте как Унгария не се меси.....Тогсва смоъаните ханьовци ще си дърпат сополите

    21:24 13.08.2025

  • 58 Пърдж

    11 2 Отговор
    И в Чехия ще има материал за народен съд!

    21:24 13.08.2025

  • 59 джудж,

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Злобното Джуджи":

    Слънчасал си , мой , много , взимай мерки да не ритнеш камбаната , че какво ще правим без теб .

    21:25 13.08.2025

  • 60 Украинците няма какво да

    3 9 Отговор

    До коментар #47 от "сериозен":

    мислим. От цялата тая война или СВО, без значение, най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби, беше позорно изгонена от Сирия, предаде сирийския диктатор Башар Асад и Иран и не е в състояние да постигне сериозни резултати във войната срещу Украйна. На практика Русия в момента търпи, не само огромно огромно унижение и срам, но и претърпя истинска геополитическа катастрофа като загуби всякакво влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток, Кавказ и Азия. За разрастването на НАТО пък е съвсем отделна огромна стратегическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #73

    21:26 13.08.2025

  • 61 Злобното Джуджи

    4 9 Отговор

    До коментар #53 от "Артилерист":

     "...цялото НАТО и сателити воюват срещу Русия..."

    Нищо подобно !!!
    Воюват няма и 1000 офицера от НАТО, аре с мен сме 1001 😆 Украинците сами се справят успешно с двойно по многочислената плъзнала монголо-корейска паплач.

    Коментиран от #66

    21:26 13.08.2025

  • 62 Факт

    2 7 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в зимна униформа на горски пазач, шуба и ушанка, за да си подготви раницата с памперси, за пътуване в Аляска, някогашна руска територия, вече принадлежаща на САЩ 🤣

    Коментиран от #77

    21:27 13.08.2025

  • 63 Берлин

    10 2 Отговор
    При Хитлер бяха му помощници,сега пак на страната на Нацюгите-бандерофашаги,ние сме също от страна на нацюги., Срамота.

    Коментиран от #67, #71

    21:27 13.08.2025

  • 65 Пламен

    5 1 Отговор
    Чехите кога са имали армия?

    21:27 13.08.2025

  • 67 И ние бяхме

    10 1 Отговор

    До коментар #63 от "Берлин":

    към хитлер ВСВ и сега сме пак от страната на фашизма.

    Коментиран от #83

    21:30 13.08.2025

  • 70 Тая физиономия

    8 2 Отговор
    На квартална пиянка да се скрива докато Путин не го е подпукал

    21:32 13.08.2025

  • 71 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #63 от "Берлин":

    Не са само те! Тогава цяла Европа ( без Гърция и Сърбия) нападат СССР.

    Коментиран от #74

    21:33 13.08.2025

  • 72 хавел

    8 0 Отговор
    чешки престъпници!

    21:33 13.08.2025

  • 73 СОП.чо ,

    8 0 Отговор

    До коментар #60 от "Украинците няма какво да":

    Изобщо НЕ СИ В ЧАС ! Не съм сигурен , че и докторите ще могат да ти помогнат ! Не е зле ,, все пак да опиташ - може да ти наместят единствената гънчица , която имаш все още , ако и тя не се е изпарила от жегите ! ! !

    21:35 13.08.2025

  • 75 ЧЕХИТЕ

    6 0 Отговор
    ПАК. ЩЕ. ПОСРЕЩАТ. БРАТЯТА
    СКОРО!

    21:37 13.08.2025

  • 80 Евро

    4 0 Отговор
    Идиоти

    21:43 13.08.2025

  • 82 за малко

    4 0 Отговор
    Тоя на снимката , с тая отворена устичка дали може да .........., или ....да ?!

    Коментиран от #107

    21:46 13.08.2025

  • 83 А бе много

    1 6 Отговор

    До коментар #67 от "И ние бяхме":

    Разбираш от фашизъм бе.Знаеш ли колко руснаци е избил Сталин в лагерите,ьнаеш ли колко народи е избил с гладомор към 5 милиона.А знаеш ли Жуков главнокомандващия на Сталин колко е избил с безумните си челни атаки.Образовай се,мойто момче.И отивай да живееш в Руский мир.Там гледай да не кажеш нещо срещу войната или вожда ка Путин.Щото ще разбереш какво е фашизъм па Руски.

    Коментиран от #91, #93

    21:47 13.08.2025

  • 84 Тебе лично

    0 5 Отговор

    До коментар #81 от "Луганск":

    Ще те правим с една глава по нисък .Мръшляшко руско Мекере

    Коментиран от #88

    21:48 13.08.2025

  • 85 сериозен

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "Луганск":

    ,,това е демократично!,, - и аз съм на същото мнение !

    Коментиран от #89

    21:48 13.08.2025

  • 86 Поря Русофили

    0 5 Отговор
    Безплатно ,Селския бик съм.

    Коментиран от #96, #98

    21:51 13.08.2025

  • 87 ZА ПОБЕДУ!

    4 1 Отговор
    ГОСПОД Е РУСНАК И В.В.ПУТИН Е НЕГОВ НАМЕСТНИК НА ЗЕМЯТА!

    ГОСПОД ЛОШО ЩЕ НАКАЖЕ т€зи ч€хи-П € Д € Р А $ Т И!
    НЯМА ДА ИМ $€ РАЗМИН€ И НА пол$кит€ $вин€!
    англо-$ак$ит€ -циони$ти(Н€О-фаши$ти) ЗАПАЛИХА ТАЗИ ВОЙНА,
    ВЪВ АДА ДА ГОРЯТ т€ И т€хният $луга(з€л€н$ки)!
    ГОСПОД НАМ ОБЪРНА ГРЪБ, ЩОМ $Р€ЩУ БРАТЯТА $И $М€ ЗА $€Т€Н ПЪТ!

    Коментиран от #95

    21:51 13.08.2025

  • 88 ха-хааа

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Тебе лично":

    За тебе съм предвидил най - загряващия тайландси масаж - с двете тръби . Влизаш до раменете под земята със сигурност !

    Коментиран от #90

    21:52 13.08.2025

  • 89 Едни български

    0 4 Отговор

    До коментар #85 от "сериозен":

    Предатели русофилчета,нали знаеш за шпионаж в полза на Русия затвор между 5 и 10 год.И тук ще ви почваме едногънкови тва. ри.

    Коментиран от #92, #101

    21:53 13.08.2025

  • 91 ВИЖ ПРИ ГОЛЯМАТА РЕЦЕСИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "А бе много":

    ВУСА колко работници и фермери са измрели от глад.аколко работнически стачки са потушени с куршуми избити са хиляди докато за 30 години е смляно профсъюзното движение. А ЗА ГОНИДБИТЕ НА ЧЕРВЕНИ ШПИОНИ НЯМА ДА ПРОЧЕТЕШ В УЧЕБНИЦИТЕ.ИЧЕЗНАЛИ СА МИЛИОНИ,АГЕНТИ,, НА ,,КАМУНИЗМА,,..БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА И НАЙ БЕЗЦЕРЕМОНМО И ДЕМОКРАТИЧНО СА РАЗСТРЕЛЯНИ МАРТИНЛ. КИНГ И КЕНЕДИ БЕЛИ ЛЯСТОВИЦИ В ЧЕРНИЯ РОБСКИРОТШИЙЛДСКИ СТРОЙ.

    21:55 13.08.2025

  • 92 съсел ,

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Едни български":

    Запази си законите за селската кръчма - там ги разправяй на колегите ти по маса ! Тук няма да ти обърнат внимание на глупостите .

    21:55 13.08.2025

  • 93 Там ко пише

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "А бе много":

    ти къде отиде. Нещо невярно ли има, че ВСВ бяхме на страната на фашизма и сега пак, че се въртите и сменяте темите?

    Коментиран от #102

    21:56 13.08.2025

  • 94 ха-хааа

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Ами кажи":

    На ,,ма ,, ще говориш на мама си , че те е родила с дефицити и лечение за тях НЯМА !

    Коментиран от #97

    21:57 13.08.2025

  • 95 Ма Заминавай

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "ZА ПОБЕДУ!":

    За блатото върни бг паспорт и еднопосочно.Там със сигурност ще получиш направление за фронта.Ще участваш в месните щурмове и ще станеш герой.Щом си антибългарин чий го крепиш тук.Бе дребно едногънково човече

    Коментиран от #100, #103

    21:58 13.08.2025

  • 96 Kъде ще ги

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Поря Русофили":

    пориш с твойта гюдерия?

    Коментиран от #99

    21:59 13.08.2025

  • 97 Та войник

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "ха-хааа":

    Ходила ли си Чикита.Не си мойто момиче.Като върнат казармата ще те направя пружинка.

    22:00 13.08.2025

  • 99 О на тебе

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Kъде ще ги":

    Лично ще ти забърша д....то с гюдерията

    Коментиран от #108

    22:01 13.08.2025

  • 101 Български предатели

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Едни български":

    сме видели ПП и ДБ в записите, както и баце в самопризнания.

    Коментиран от #105

    22:03 13.08.2025

  • 102 Ко на какъв

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Там ко пише":

    Диалект е бре,дребосък.Това че говориш диалект е селско но по селско е да пишеш на диалект.Та заминавай за руската демокрация.Или може при съюзниците му С.Корев и Иран.Ей Де....бил.да ти имам логиката.

    22:04 13.08.2025

  • 103 ZА ПО БЕ ДУ!

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Ма Заминавай":

    АНТИ-БЪЛГАРИ И тур ко фи ли $т€ ви€ €вро-дж€н д€ ра$ ти(РУ $О ФО БИ)!

    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
    ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    Коментиран от #106

    22:04 13.08.2025

  • 105 Всички Русофили

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Български предатели":

    Сте антибългари и се чудя като сте против държавата си ,чий го крепиш тук.

    Коментиран от #109

    22:06 13.08.2025

  • 106 Питай вожда си

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "ZА ПО БЕ ДУ!":

    Защо нападна суверенна държава.Той до сега само войни води.Чечня Грузия Украйна целия свят му е виновен.Стана съюзник със С.Корея и Иран южас и вие сте му фенове.

    22:09 13.08.2025

  • 107 Саде да попитам...!

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "за малко":

    Тоя от снимката ,дали е хващал някога през живота си истински ,,Калашников"...?!
    Или само мъжки...,,Калашници" е хващал...?!?!

    22:09 13.08.2025

  • 108 ми то май

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "О на тебе":

    тя става само за бърсане! Скрий са, не са излагай!

    22:10 13.08.2025

  • 109 Нали пишеше там

    0 1 Отговор

    До коментар #105 от "Всички Русофили":

    Предателите са ПП и ДБ и баце. Това няма общо с русофилството. Звучи тъпо всичко което вакуума на раменете не може да си го обясни да го кръщаваш русофил. ПП, ДБ и баце са просто предатели на България.

    22:10 13.08.2025

