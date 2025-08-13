Чехия достави над 1 млн. едрокалибрени боеприпаса на Украйна от началото на годината

От началото на тази година Украйна е получила над 1 милион едрокалибрени боеприпаса по линия на инициативата на Прага за снабдяване с артилерийски снаряди, съобщи чешкият премиер Петър Фиала, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Чешкото правителство прогнозира, че обемът на доставките ще се увеличи през следващите месеци.

Миналата година в рамките на същата инициатива Украйна е получила 1,5 милиона боеприпаса, включително 500 хиляди 155-милиметрови снаряда.